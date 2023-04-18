Глава МИД Саудовской Аравии впервые за несколько лет посетит Сирию
Глава МИД Саудовской Аравии впервые с 2011 года посетит Сирию
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Архивное фото
ДАМАСК, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибудет в сирийскую столицу Дамаск во вторник, это будет первый подобный визит из королевства в Сирию с 2011 года, заявил РИА Новости информированный источник.
"Самолет с саудовским гостем приземлится в международном аэропорту Дамаска в районе 14.30, после чего он отправится в президентский дворец для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом", - сообщил источник.
Согласно источнику, саудовский министр также встретится со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
На прошлой неделе Микдад посетил Саудовскую Аравию. Это первый с начала конфликта в Сирии визит сирийского официального лица в королевство. По итогам визита стороны договорились о возобновлении авиасообщения и работы консульств обеих стран, а также о необходимости политического урегулирования в Сирии и обеспечения безопасного возвращения сирийских беженцев на родину.
После этого главы МИД ряда арабских стран собрались в саудовской Джидде. Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу. По итогам встречи они призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса.
Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.