https://ria.ru/20230418/vikipediya-1866046741.html

В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев

В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев - РИА Новости, 18.04.2023

В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев

Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах First Russian Data Forum. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:41

2023-04-18T12:41

2023-04-18T13:08

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максут шадаев

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах First Russian Data Forum.Ранее в апреле глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее. Схожее мнение высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале апреля он говорил, что в "Википедии" действительно содержится много ошибок и искажений, поэтому необходимо создать ее аналог, после чего можно говорить о ее закрытии."Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов. Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, как развивается российский аналог "Википедии" портал "Знания".В конце декабря Шадаев говорил, что портал "Знания" планируется запустить в первом квартале 2023 года.

https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html

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Кирилл Волков

wikipedia, россия, технологии, максут шадаев