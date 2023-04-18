https://ria.ru/20230418/vikipediya-1866046741.html
В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев
В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев - РИА Новости, 18.04.2023
В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев
Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах First Russian Data Forum. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:41
2023-04-18T12:41
2023-04-18T13:08
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максут шадаев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах First Russian Data Forum.Ранее в апреле глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее. Схожее мнение высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале апреля он говорил, что в "Википедии" действительно содержится много ошибок и искажений, поэтому необходимо создать ее аналог, после чего можно говорить о ее закрытии."Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов. Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, как развивается российский аналог "Википедии" портал "Знания".В конце декабря Шадаев говорил, что портал "Знания" планируется запустить в первом квартале 2023 года.
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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wikipedia, россия, технологии, максут шадаев
Wikipedia, Россия, Технологии, Максут Шадаев
В России пока не планируют блокировать "Википедию", заявил Шадаев
Шадаев заявил, что у Минцифры пока нет планов блокировать "Википедию" в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах First Russian Data Forum.
Ранее в апреле глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
заявил, что "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее. Схожее мнение высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале апреля он говорил, что в "Википедии" действительно содержится много ошибок и искажений, поэтому необходимо создать ее аналог, после чего можно говорить о ее закрытии.
"Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов. Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, как развивается российский аналог "Википедии" портал "Знания".
В конце декабря Шадаев говорил, что портал "Знания" планируется запустить в первом квартале 2023 года.
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"