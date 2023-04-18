https://ria.ru/20230418/vikipediya-1866034950.html

Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии"

Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии" - РИА Новости, 18.04.2023

Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" статьи и видео о зацепинге,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:03

2023-04-18T12:03

2023-04-18T12:08

wikipedia

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" статьи и видео о зацепинге, передает корреспондент РИА Новости.Как стало известно в ходе судебного заседания, протокол был составлен в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить статью о зацепинге и видеозапись, снятую с камеры на крыше товарного поезда. Роскомнадзор 13 раз направлял уведомление об удалении информации, направленной на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий.Это уже седьмой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 12,6 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще два протокола в отношении фонда.

https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

wikipedia, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество