https://ria.ru/20230418/vikipediya-1866034950.html
Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии"
Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии" - РИА Новости, 18.04.2023
Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" статьи и видео о зацепинге,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:03
2023-04-18T12:03
2023-04-18T12:08
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" статьи и видео о зацепинге, передает корреспондент РИА Новости.Как стало известно в ходе судебного заседания, протокол был составлен в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить статью о зацепинге и видеозапись, снятую с камеры на крыше товарного поезда. Роскомнадзор 13 раз направлял уведомление об удалении информации, направленной на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий.Это уже седьмой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 12,6 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще два протокола в отношении фонда.
https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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wikipedia, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Wikipedia, Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео из "Википедии"
Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео из "Википедии"