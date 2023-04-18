https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

Челябинские врачи спасли подростка, попавшего в реанимацию из-за вейпа

Челябинские врачи спасли подростка, попавшего в реанимацию из-за вейпа - РИА Новости, 18.04.2023

Челябинские врачи спасли подростка, попавшего в реанимацию из-за вейпа

Челябинские врачи три дня боролись за жизнь тринадцатилетнего подростка, попавшего в реанимацию из-за отравления вейпом, сейчас состояние ребенка стабильно,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:09

2023-04-18T17:09

2023-04-18T17:17

здоровье - общество

челябинск

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Челябинские врачи три дня боролись за жизнь тринадцатилетнего подростка, попавшего в реанимацию из-за отравления вейпом, сейчас состояние ребенка стабильно, сообщает местное медучреждение. По его данным, подростка обнаружила сестра в состоянии спутанного сознания. "Подросток был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ему оказали экстренную помощь. На протяжении трех дней за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. ...Мальчику сделали ряд обследований. ...В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотиновых веществ", - говорится в сообщении. Ребенок пришел в сознание и рассказал, что приступ случился после употребления вейпа. По его словам, он несколько часов играл в компьютерные игры и за это время выкурил более 3 миллилитров никотиновой жидкости. Сейчас состояние пациента стабильно, его жизни ничего не угрожает. "Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. Баночки с яркими привлекательными этикетками несут смертельную опасность для детей. Например, вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые "парилки" в руках у детей – повод бить тревогу", - рассказала Мария Захарова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Челябинской областной детской клинической больницы, слова которой цитируются в сообщении. Во вторник Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.

https://ria.ru/20230414/magnity-1865409846.html

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челябинск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, челябинск