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В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям - РИА Новости, 18.04.2023
В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:53
2023-04-18T10:53
2023-04-18T11:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев."В ближайшее время будет внесен закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
В ГД в ближайшее время внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям