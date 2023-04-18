https://ria.ru/20230418/veyp-1866006627.html

В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям - РИА Новости, 18.04.2023

В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:53

2023-04-18T10:53

2023-04-18T11:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев."В ближайшее время будет внесен закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, общество