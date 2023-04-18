https://ria.ru/20230418/veselov-1865998850.html
Андрей Веселов возглавил "Адмиралтейские верфи"
Андрей Веселов возглавил "Адмиралтейские верфи" - РИА Новости, 18.04.2023
Андрей Веселов возглавил "Адмиралтейские верфи"
Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), соответствующее решение... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:35
2023-04-18T10:35
2023-04-18T11:00
экономика
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
александр бузаков
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), соответствующее решение принято советом директоров общества, сообщили во вторник в пресс-службе верфи. Ранее "Адмиралтейские верфи" возглавлял Александр Бузаков, который скончался на 67-м году жизни 24 декабря 2022 года. При Бузакове предприятие построило серию из шести подлодок - носителей ракет "Калибр" проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота и приступило к строительству такой же серии для Тихоокеанского флота. "Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи". Решение об этом принято на Совете директоров общества", - сообщили на верфи. Отмечается, что приказ о вступлении в должность Веселова подписан 18 апреля. Андрей Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде, в 1993 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. На "Адмиралтейских верфях" Веселов последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей, заместителя главного инженера, заместитель гендиректора по военно-техническому сотрудничеству, главного инженера. "При его непосредственном участии и под его руководством построены десятки кораблей и судов, специальные технические средства, в том числе в области выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества", - уточнили в пресс-службе. Веселов награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.
https://ria.ru/20230417/evtushenkov-1865861680.html
https://ria.ru/20221221/mask-1840145551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, александр бузаков
Экономика, Адмиралтейские верфи, Объединенная судостроительная корпорация, Александр Бузаков
Андрей Веселов возглавил "Адмиралтейские верфи"
Андрей Веселов назначен гендиректором "Адмиралтейских верфей"
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), соответствующее решение принято советом директоров общества, сообщили во вторник в пресс-службе верфи.
Ранее "Адмиралтейские верфи" возглавлял Александр Бузаков
, который скончался на 67-м году жизни 24 декабря 2022 года. При Бузакове предприятие построило серию из шести подлодок - носителей ракет "Калибр" проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота и приступило к строительству такой же серии для Тихоокеанского флота.
"Андрей Веселов назначен генеральным директором АО "Адмиралтейские верфи". Решение об этом принято на Совете директоров общества", - сообщили на верфи.
Отмечается, что приказ о вступлении в должность Веселова подписан 18 апреля.
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Андрей Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде, в 1993 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. На "Адмиралтейских верфях" Веселов последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей, заместителя главного инженера, заместитель гендиректора по военно-техническому сотрудничеству, главного инженера.
"При его непосредственном участии и под его руководством построены десятки кораблей и судов, специальные технические средства, в том числе в области выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.
Веселов награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.
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