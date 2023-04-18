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Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - РИА Новости, 18.04.2023
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:18
2023-04-18T08:18
2023-04-18T09:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля. Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады. Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону. После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Президент Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.
Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.
После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР
. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.