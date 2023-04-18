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Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 18.04.2023 (обновлено: 09:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vertolet-1865975700.html
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - РИА Новости, 18.04.2023
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:18
2023-04-18T09:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля. Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады. Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону. После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.
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владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете

Президент Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.
Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.
После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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