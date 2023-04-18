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Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - РИА Новости, 18.04.2023

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете

Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:18

2023-04-18T08:18

2023-04-18T09:13

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля. Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады. Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону. После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф