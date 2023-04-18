https://ria.ru/20230418/venesuela-1866184546.html

В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом

В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом - РИА Новости, 18.04.2023

В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом

Отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс, который постоянно расширяется, считает МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:24

2023-04-18T20:24

2023-04-18T20:24

в мире

россия

венесуэла

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид венесуэлы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс, который постоянно расширяется, считает МИД латиноамериканской страны. Дипломатическое ведомство на фоне визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну опубликовало статью о развитии отношений двух стран, назвав ее "Венесуэла и Россия, прочный, стратегический, постоянно растущий альянс". МИД отмечает, что на вторник у Лаврова запланированы встречи с руководством Венесуэлы.

https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html

россия

венесуэла

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венесуэлы