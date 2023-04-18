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В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом - РИА Новости, 18.04.2023
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20:24 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/venesuela-1866184546.html
В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом
В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом - РИА Новости, 18.04.2023
В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом
Отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс, который постоянно расширяется, считает МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:24
2023-04-18T20:24
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венесуэлы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс, который постоянно расширяется, считает МИД латиноамериканской страны. Дипломатическое ведомство на фоне визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну опубликовало статью о развитии отношений двух стран, назвав ее "Венесуэла и Россия, прочный, стратегический, постоянно растущий альянс". МИД отмечает, что на вторник у Лаврова запланированы встречи с руководством Венесуэлы.
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венесуэлы
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Венесуэлы
В Венесуэле назвали отношения с Россией прочным стратегическим альянсом

МИД Венесуэлы: отношения с Россией представляют собой прочный стратегический альянс

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс, который постоянно расширяется, считает МИД латиноамериканской страны.
Дипломатическое ведомство на фоне визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну опубликовало статью о развитии отношений двух стран, назвав ее "Венесуэла и Россия, прочный, стратегический, постоянно растущий альянс".
МИД отмечает, что на вторник у Лаврова запланированы встречи с руководством Венесуэлы.
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В миреРоссияВенесуэлаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Венесуэлы
 
 
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