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Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание - РИА Новости, 18.04.2023
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15:39 18.04.2023 (обновлено: 15:59 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vedernikov-1866103459.html
Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание
Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание - РИА Новости, 18.04.2023
Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил, что семьи военнослужащих должны находиться под его особым... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:39
2023-04-18T15:59
псковская область
россия
михаил ведерников
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил, что семьи военнослужащих должны находиться под его особым контролем и вниманием. Ведерников ответил, что так и есть. "Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи", - рассказал губернатор. По его словам, военнослужащим также передают посылки от семей, а жители, малый и средний бизнес активно включились в организацию помощи. "С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто "за ленточкой" находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства", - добавил губернатор.Путин также попросил Ведерникова рассказать, что происходит в свободной экономической зоне, которая была создана в регионе несколько лет назад."Что-то там есть, она живая?" - пошутил президент.Губернатор ответил, что есть, и отметил, что глава государства в декабре давал старт одному из предприятий."Да, я помню. Расскажите, пожалуйста, что там происходит", - попросил Путин.
https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html
https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html
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псковская область, россия, михаил ведерников, владимир путин, общество
Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Владимир Путин, Общество
Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание

Путин заявил главе Псковской области, что семьям военнослужащих нужно его внимание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил, что семьи военнослужащих должны находиться под его особым контролем и вниманием.
«
"Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны", - сказал президент в ходе встречи.
Ведерников ответил, что так и есть.
"Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи", - рассказал губернатор.
По его словам, военнослужащим также передают посылки от семей, а жители, малый и средний бизнес активно включились в организацию помощи.
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"С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто "за ленточкой" находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства", - добавил губернатор.
Путин также попросил Ведерникова рассказать, что происходит в свободной экономической зоне, которая была создана в регионе несколько лет назад.
"Что-то там есть, она живая?" - пошутил президент.
Губернатор ответил, что есть, и отметил, что глава государства в декабре давал старт одному из предприятий.
"Да, я помню. Расскажите, пожалуйста, что там происходит", - попросил Путин.
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