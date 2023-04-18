https://ria.ru/20230418/vedernikov-1866103459.html

Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание

Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание - РИА Новости, 18.04.2023

Путин заявил Ведерникову, что семьям военнослужащих нужно его внимание

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил, что семьи военнослужащих должны находиться под его особым... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:39

2023-04-18T15:39

2023-04-18T15:59

псковская область

россия

михаил ведерников

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил, что семьи военнослужащих должны находиться под его особым контролем и вниманием. Ведерников ответил, что так и есть. "Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи", - рассказал губернатор. По его словам, военнослужащим также передают посылки от семей, а жители, малый и средний бизнес активно включились в организацию помощи. "С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто "за ленточкой" находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства", - добавил губернатор.Путин также попросил Ведерникова рассказать, что происходит в свободной экономической зоне, которая была создана в регионе несколько лет назад."Что-то там есть, она живая?" - пошутил президент.Губернатор ответил, что есть, и отметил, что глава государства в декабре давал старт одному из предприятий."Да, я помню. Расскажите, пожалуйста, что там происходит", - попросил Путин.

https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html

https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html

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Наталья Макарова

псковская область, россия, михаил ведерников, владимир путин, общество