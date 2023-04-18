https://ria.ru/20230418/utechka-1866117842.html

В Минобороны Британии прокомментировали утекшие материалы Пентагона

В Минобороны Британии прокомментировали утекшие материалы Пентагона - РИА Новости, 18.04.2023

В Минобороны Британии прокомментировали утекшие материалы Пентагона

Замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что не все секретные материалы США, которые попали в открытый доступ, точны. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:23

2023-04-18T16:23

2023-04-18T16:25

утечка материалов пентагона

в мире

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сша

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минобороны великобритании

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что не все секретные материалы США, которые попали в открытый доступ, точны. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. "Госсекретарь США, министерство обороны США и министерство обороны Франции уже сказали, что не вся утекшая информация точна. Коллеги расстроятся, я знаю, но я не смогу сказать, какая часть из этой информации была неточной, поскольку это касается секретной разведывательной информации", - заявил Хиппи в палате общин, отвечая на вопросы парламентариев об утечке секретных материалов. Трансляция велась на сайте британского парламента. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230418/ukraina-1865955805.html

https://ria.ru/20230417/utechka-1865885841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

утечка материалов пентагона, в мире, министерство обороны сша, сша, великобритания, минобороны великобритании