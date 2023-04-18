В Минобороны Британии прокомментировали утекшие материалы Пентагона
Замглавы Минобороны Британии Хиппи: не все утекшие секретные материалы Пентагона точны
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что не все секретные материалы США, которые попали в открытый доступ, точны.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
"Госсекретарь США, министерство обороны США и министерство обороны Франции уже сказали, что не вся утекшая информация точна. Коллеги расстроятся, я знаю, но я не смогу сказать, какая часть из этой информации была неточной, поскольку это касается секретной разведывательной информации", - заявил Хиппи в палате общин, отвечая на вопросы парламентариев об утечке секретных материалов. Трансляция велась на сайте британского парламента.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".