https://ria.ru/20230418/utechka-1865980456.html

Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов

Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов - РИА Новости, 18.04.2023

Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов

Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:07

2023-04-18T09:07

2023-04-18T09:25

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сша

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. "Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства", - говорится в сообщении издания. По словам источников, администрация президента США Джо Байдена и правоохранительные органы искали любые контакты, которые были у Тейшейры с иностранцами в рамках более широкого расследования мотивов и целей, стоящих за его предполагаемым сливом секретной информации. При этом отмечается, что пока нет четких доказательств того, что Тейшейра имел такие связи или действовал в рамках организованной иностранной операции. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html

https://ria.ru/20230415/utechka-1865539111.html

россия

украина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, нато