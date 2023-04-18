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Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов - РИА Новости, 18.04.2023
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09:07 18.04.2023 (обновлено: 09:25 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/utechka-1865980456.html
Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов
Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов - РИА Новости, 18.04.2023
Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов
Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:07
2023-04-18T09:25
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. "Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства", - говорится в сообщении издания. По словам источников, администрация президента США Джо Байдена и правоохранительные органы искали любые контакты, которые были у Тейшейры с иностранцами в рамках более широкого расследования мотивов и целей, стоящих за его предполагаемым сливом секретной информации. При этом отмечается, что пока нет четких доказательств того, что Тейшейра имел такие связи или действовал в рамках организованной иностранной операции. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, НАТО
Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов

Следователи в США изучали возможные иностранные связи подозреваемого в утечке документов

© Фото : US Air National Guard Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : US Air National Guard
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
"Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства", - говорится в сообщении издания.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Вчера, 22:49
По словам источников, администрация президента США Джо Байдена и правоохранительные органы искали любые контакты, которые были у Тейшейры с иностранцами в рамках более широкого расследования мотивов и целей, стоящих за его предполагаемым сливом секретной информации.
При этом отмечается, что пока нет четких доказательств того, что Тейшейра имел такие связи или действовал в рамках организованной иностранной операции.
«
"Мы до сих порт не знаем, с кем общался этот молодой человек за пределами сервера Discord и были ли у него какие-либо другие намерения для слива информации помимо желания произвести впечатление на друзей", - заявил неназванный бывший сотрудник разведки США.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Утечка не повлияла на отношения с партнерами, заявил Блинкен
15 апреля, 14:48
 
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