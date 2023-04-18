Следователи в США изучали связи подозреваемого в утечке документов
Следователи в США изучали возможные иностранные связи подозреваемого в утечке документов
© Фото : US Air National Guard Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
© Фото : US Air National Guard
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
"Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства", - говорится в сообщении издания.
По словам источников, администрация президента США Джо Байдена и правоохранительные органы искали любые контакты, которые были у Тейшейры с иностранцами в рамках более широкого расследования мотивов и целей, стоящих за его предполагаемым сливом секретной информации.
При этом отмечается, что пока нет четких доказательств того, что Тейшейра имел такие связи или действовал в рамках организованной иностранной операции.
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"Мы до сих порт не знаем, с кем общался этот молодой человек за пределами сервера Discord и были ли у него какие-либо другие намерения для слива информации помимо желания произвести впечатление на друзей", - заявил неназванный бывший сотрудник разведки США.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".