https://ria.ru/20230418/ukraina-1866187354.html
Белый дом назвал следующие недели и месяцы для Украины критичными
Белый дом назвал следующие недели и месяцы для Украины критичными - РИА Новости, 18.04.2023
Белый дом назвал следующие недели и месяцы для Украины критичными
Следующие недели и месяцы критичны для Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью CNN. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:52
2023-04-18T20:52
2023-04-18T22:49
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украина
киев
администрация президента сша
специальная военная операция на украине
энтони блинкен
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Следующие недели и месяцы критичны для Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.По его словам, военная помощь Украине со стороны США продолжится.Накануне заместитель главы Пентагона Колин Каль сообщил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Киева не безграничны. Последний пакет военной помощи, объявленный Соединенными Штатами в начале апреля, оценили в 2,6 миллиарда долларов. ВСУ получат крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Белый дом назвал следующие недели и месяцы для Украины критичными
Представитель Белого дома Кирби назвал следующие недели критичными для Украины