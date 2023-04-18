https://ria.ru/20230418/ukraina-1866044511.html

Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине

Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине - РИА Новости, 18.04.2023

Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине

Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:36

2023-04-18T12:36

2023-04-18T12:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные инициативы из-за рубежа по Украине. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Комментируя инициативу бразильской стороны, Песков отметил, что пока рано давать какую-то оценку. "Нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы, и как раз получить нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел", - добавил Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, дмитрий песков