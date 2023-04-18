Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине
Песков: мирные инициативы по Украине с учетом позиции России заслуживают внимания
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные инициативы из-за рубежа по Украине.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
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"Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания и, конечно, к ним стоит прислушиваться. И Россия готова это делать. Для нас главное - это обеспечивать собственные интересы", - сказал Песков журналистам.
Комментируя инициативу бразильской стороны, Песков отметил, что пока рано давать какую-то оценку.
"Нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы, и как раз получить нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел", - добавил Песков.