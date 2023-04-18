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Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866044511.html
Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине
Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине - РИА Новости, 18.04.2023
Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине
Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:36
2023-04-18T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные инициативы из-за рубежа по Украине. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Комментируя инициативу бразильской стороны, Песков отметил, что пока рано давать какую-то оценку. "Нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы, и как раз получить нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел", - добавил Песков.
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал мирные инициативы третьих стран по Украине

Песков: мирные инициативы по Украине с учетом позиции России заслуживают внимания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Любые идеи с учетом позиции РФ заслуживают внимания, Россия готова прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные инициативы из-за рубежа по Украине.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
«
"Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания и, конечно, к ним стоит прислушиваться. И Россия готова это делать. Для нас главное - это обеспечивать собственные интересы", - сказал Песков журналистам.
Комментируя инициативу бразильской стороны, Песков отметил, что пока рано давать какую-то оценку.
"Нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы, и как раз получить нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел", - добавил Песков.
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