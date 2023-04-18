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Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866043134.html
Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных
Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных - РИА Новости, 18.04.2023
Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных
Украинский посол в Британии и бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что "некоторые" из украинских военных, проходящих тренировку на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:31
2023-04-18T12:31
специальная военная операция на украине
украина
вадим пристайко
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинский посол в Британии и бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что "некоторые" из украинских военных, проходящих тренировку на британских базах, "выживут" в ходе планирующегося наступления. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он же в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне утверждал, что контрнаступление начнется "в ближайшее время". В американских же СМИ сообщали, что наступление Киева якобы назначено на 30 апреля. "Я вполне доволен их обучением здесь (в Британии - ред.)... Я знаю, что мы должны подготовить этих людей. И я надеюсь, что некоторые из них выживут", - заявил Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek. Он добавил, что от своих "контактов в высших эшелонах военной власти на Украине" знает, что у Киева "большие потери" в ходе конфликта. Как пишет издание, Украина надеется, что западное вооружение, особенно основные боевые танки, даст ее войскам преимущество в предстоящих боях. Однако в Киеве разочарованы медленными темпами обсуждений и поставок, а также относительно небольшим количеством переданных танков, отмечает журнал. "Все можно было сделать лучше и быстрее", - прокомментировал ситуацию Пристайко. Он отметил, что для наступления Киеву потребуется больше военной помощи от Запада. "Если мы справимся сейчас, вам будет легче... Вам не придется объяснять своим людям, почему вы год прикладываете усилия, когда цены растут из-за инфляции и прочих вещей", - добавил украинский посол. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, вадим пристайко, в мире, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вадим Пристайко, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных

Посол в Лондоне Пристайко надеется, что некоторые из украинских военных останутся в живых

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинский посол в Британии и бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что "некоторые" из украинских военных, проходящих тренировку на британских базах, "выживут" в ходе планирующегося наступления.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он же в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне утверждал, что контрнаступление начнется "в ближайшее время". В американских же СМИ сообщали, что наступление Киева якобы назначено на 30 апреля.
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"Я вполне доволен их обучением здесь (в Британии - ред.)... Я знаю, что мы должны подготовить этих людей. И я надеюсь, что некоторые из них выживут", - заявил Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek. Он добавил, что от своих "контактов в высших эшелонах военной власти на Украине" знает, что у Киева "большие потери" в ходе конфликта.
Как пишет издание, Украина надеется, что западное вооружение, особенно основные боевые танки, даст ее войскам преимущество в предстоящих боях. Однако в Киеве разочарованы медленными темпами обсуждений и поставок, а также относительно небольшим количеством переданных танков, отмечает журнал. "Все можно было сделать лучше и быстрее", - прокомментировал ситуацию Пристайко.
Он отметил, что для наступления Киеву потребуется больше военной помощи от Запада. "Если мы справимся сейчас, вам будет легче... Вам не придется объяснять своим людям, почему вы год прикладываете усилия, когда цены растут из-за инфляции и прочих вещей", - добавил украинский посол.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВадим ПристайкоВ миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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