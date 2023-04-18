https://ria.ru/20230418/ukraina-1866040096.html
В Киеве раскритиковали позицию Бразилии по конфликту на Украине
В Киеве раскритиковали позицию Бразилии по конфликту на Украине - РИА Новости, 18.04.2023
В Киеве раскритиковали позицию Бразилии по конфликту на Украине
Киев с интересом наблюдает за усилиями Бразилии по поиску решения для прекращения конфликта на Украине, но бразильская позиция не отвечает реальному положению... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:21
2023-04-18T12:21
2023-04-18T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
луис инасиу лула да силва
олег николенко
мид украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев с интересом наблюдает за усилиями Бразилии по поиску решения для прекращения конфликта на Украине, но бразильская позиция не отвечает реальному положению дел, заявил во вторник представитель украинского МИД Олег Николенко. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. "Украина с интересом наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься, обвиняются в поощрении войны", - написал Николенко в социальной сети. Представитель МИД также пригласил президента Бразилии посетить Украину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, олег николенко, мид украины, ситуация в днр и лнр
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В Киеве раскритиковали позицию Бразилии по конфликту на Украине
МИД Украины: позиция Бразилии по конфликту не отвечает реальному положению дел