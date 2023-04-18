https://ria.ru/20230418/ukraina-1866021173.html

СБУ задержала дочь экс-главы Чернобаевки Турулева

СБУ задержала дочь экс-главы Чернобаевки Турулева - РИА Новости, 18.04.2023

СБУ задержала дочь экс-главы Чернобаевки Турулева

Служба безопасности Украины заявила о задержании за сотрудничество с РФ дочери бывшего руководителя администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:27

2023-04-18T11:27

2023-04-18T11:32

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании за сотрудничество с РФ дочери бывшего руководителя администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, которая возглавляла отдел образования в этом селе. "Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь… Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении", - говорится в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, женщина возглавила отдел образования в Чернобаевке, а после прихода украинских войск на правобережную часть Херсонской области переехала в Винницкую область. На Турулева, в прошлом году некоторое время возглавлявшего администрацию Чернобаевки, в июне было совершено покушение. Взрывное устройство было заложено на перекрестке дороги, по которой следовал его автомобиль, Турулев получил легкие осколочные ранения. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

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винницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, винницкая область, служба безопасности украины