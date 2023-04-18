СБУ задержала дочь экс-главы Чернобаевки Турулева
СБУ задержала дочь экс-главы Чернобаевки Турулева за сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании за сотрудничество с РФ дочери бывшего руководителя администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, которая возглавляла отдел образования в этом селе.
"Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь… Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении", - говорится в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, женщина возглавила отдел образования в Чернобаевке, а после прихода украинских войск на правобережную часть Херсонской области переехала в Винницкую область.
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"Злоумышленнице избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Фигурантке грозит до 12 лет заключения", - добавили в СБУ.
На Турулева, в прошлом году некоторое время возглавлявшего администрацию Чернобаевки, в июне было совершено покушение. Взрывное устройство было заложено на перекрестке дороги, по которой следовал его автомобиль, Турулев получил легкие осколочные ранения.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.