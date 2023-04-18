https://ria.ru/20230418/ukraina-1865991788.html

Азаров предупредил о риске для Украины стать беднейшей страной мира

Азаров предупредил о риске для Украины стать беднейшей страной мира - РИА Новости, 18.04.2023

Азаров предупредил о риске для Украины стать беднейшей страной мира

Украина может стать беднейшей страной мира из-за большого оттока украинцев за рубеж, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:10

2023-04-18T10:10

2023-04-18T10:26

в мире

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина может стать беднейшей страной мира из-за большого оттока украинцев за рубеж, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. "Отток беженцев за границу из Украины усилился на фоне объявленной мобилизации. Пока в стране активно продвигается могилизация населения, украинцы ищут всевозможные пути, чтобы избежать этого, используя и программу для миграции за рубеж… С целью наладить жизнь, и построить перспективное будущее наши соотечественники продолжают покидать страну", - написал Азаров в соцсети.По его мнению, миграция продолжится, "а вся молодежь попросту покинет Украину с целью создать жизнь в более безопасном месте". "Это чревато тем, что экономика страны, которая сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится, и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", - отметил Азаров. На сегодняшний день большая часть украинцев уехала в Польшу и Германию, лишь малая часть украинцев попытала счастье в США и более отдаленных странах. Так, к примеру, Ирландия, принявшая небольшое на общем фоне число украинских беженцев (42 тыс.), испытывает острые проблемы с их размещением. Удачно устроились те, кто прибыл весной. Однако кто прибывает сейчас испытывают трудности. Им приходится размещаться в лагерях для беженцев, либо же в туристическом городке в гостинице, которую оплачивает государство. Пособие на одного человека составляет €208. Но такие условия Ирландия больше не может обеспечить. Министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман откровенно попросил украинских беженцев оставаться в других европейских странах. Поэтому украинцы зачастую рассматривают Великобританию. Однако, по прошлогодним данным, с февраля 2022 г. в стране зарегистрировались 1335 украинских семей, в том числе 945 семей с детьми, как бездомные. Несмотря на все неприятности с размещением, отменой или уменьшением выплат, украинцев это ничуть не пугает. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николай азаров (политик)