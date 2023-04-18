https://ria.ru/20230418/ukraina-1865979606.html

Киев потерпит поражение без поставок вооружений Запада, считает Азаров

Киев потерпит поражение без поставок вооружений Запада, считает Азаров - РИА Новости, 18.04.2023

Киев потерпит поражение без поставок вооружений Запада, считает Азаров

Украинские войска полностью зависят от поставок вооружения и финансовой поддержки Запада, без них потерпят поражение, считает бывший премьер Украины Николай... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:03

2023-04-18T09:03

2023-04-18T09:03

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска полностью зависят от поставок вооружения и финансовой поддержки Запада, без них потерпят поражение, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. "Украинская армия на 100% зависит от поставок европейского и американского вооружения. В Украине нет своего производства снарядов, патронов, стрелкового оружия. Не говоря уже о более серьезных видах вооружения, вроде танков. Кстати, зарплату украинским солдатам тоже выплачивают из американского бюджета. Такая армия может зависеть только от зарубежных поставок… Если перекрыть логистику и пути снабжения, украинская армия потерпит безоговорочное поражение", - написал Азаров в Facebook*. По его словам, информация о "колоссальных потерях доходит даже до рядовых солдат", у украинского командования нет доверия к Владимиру Зеленскому. "Но Зеленский поставлен над ними Западом и они вынуждены выполнять требования. В такой ситуации, понятное дело, о победе украинской армии над российской и говорить не стоит. Остается одна надежда – на то, что у украинского народа остался здравый ум. И люди смогут убрать это руководство, чтобы поставить более здравомыслящее. Тогда можно будет добиться мира и последующего восстановления Украины", - добавил Азаров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html

https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, сергей лавров, россия, киев, нато, в мире