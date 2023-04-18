https://ria.ru/20230418/ukraina-1865955805.html

В конгрессе США призвали раскрыть данные об американских военных на Украине

В конгрессе США призвали раскрыть данные об американских военных на Украине - РИА Новости, 18.04.2023

В конгрессе США призвали раскрыть данные об американских военных на Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием к президенту США Джо Байдену раскрыть подробности о выделении помощи Украине и предписанием к... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:49

2023-04-18T00:49

2023-04-18T02:25

украина

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием к президенту США Джо Байдену раскрыть подробности о выделении помощи Украине и предписанием к Пентагону поделиться с законодателями деталями о присутствии американских военных в этой стране. В случае принятия резолюции исполнить ее необходимо в течение двух недель.Как указывает законодатель, из недавней утечки секретных документов следует, что на Украине находятся 14 бойцов специальных сил, однако там не указывается, что они задействованы в охране посольства США в Киеве. По словам законодателя, присутствие американских специальных сил на Украине увеличивает риск вовлечения Штатов в конфликт с другой ядерной державой. Пентагон ранее подтвердил присутствие на Украине американских военных. Малочисленный контингент, по словам представителя ведомства, обеспечивает деятельность посольства и не участвует в боевых операциях. От конгресса эти данные не скрывали, сказали в минобороны.В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230417/utechka-1865885841.html

https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, джо байден, ллойд остин, пентагон, в мире