https://ria.ru/20230418/ugol-1866120558.html

Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное

Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное - РИА Новости, 18.04.2023

Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное

В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов. Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:32

2023-04-18T16:32

2023-04-18T23:45

экономика

финляндия

хельсинки

greenpeace

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_0:234:4000:2484_1920x0_80_0_0_08a889f193f49d73ff1642fe4763f9ea.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов. Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала покупать российский уголь. Решение встретило бурное одобрение части граждан. В городе Ханко активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокировали поезд с топливом. Помимо озабоченности загрязнением атмосферы, протестующие потребовали от правительства немедленно прекратить транзит угля и отказаться от всех энергоресурсов "страны-агрессора". Однако решение оказалось недальновидным.Твердое решениеХотя камбин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, статистика показывает, что он все еще необходим и предприятиям, и простым гражданам. Прекращение импорта электроэнергии из России вынудило власти запустить выведенные из эксплуатации угольные станции. В прошлом году потребление "грязного топлива" выросло на 10%, а пик пришелся на второй квартал 2022 года, превысив значение аналогичного периода 2021-го на 26%.Газификация в стране находится на уровне всего 3%, поэтому для отопления используют древесину, мазут, уголь. Последний также используется в промышленности, например металлургическом производстве.Жить не по средствамС января по сентябрь прошлого года Хельсинки закупил 2,2 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось только 26,7% — 588 тысяч тонн. Освободившуюся нишу заняли поставщики из США, обеспечивающие около половины потребления, Австралии и ЮАР — на их долю приходится 16% и 13% соответственно. Однако транспортные издержки на таких экспортеров оказались значительно выше. Цены на топливо и электроэнергию резко выросли.Многие финны последовали примеру поляков и отправились собирать валежник в лес, но для предприятий такой подход неприменим.В качестве альтернативы активно развивается ветроэнергетика. За прошлый год было введено в эксплуатацию 437 новых турбин, к концу года их количество достигло 1393. Однако процент обеспечения зеленой энергией невелик. Ожидается, что ветряки смогут покрыть 28% потребностей страны только к 2025 году.

финляндия

хельсинки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, финляндия, хельсинки, greenpeace, россия