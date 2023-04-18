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Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное - РИА Новости, 18.04.2023
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16:32 18.04.2023 (обновлено: 23:45 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ugol-1866120558.html
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное - РИА Новости, 18.04.2023
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное
В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов. Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:32
2023-04-18T23:45
экономика
финляндия
хельсинки
greenpeace
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов. Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала покупать российский уголь. Решение встретило бурное одобрение части граждан. В городе Ханко активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокировали поезд с топливом. Помимо озабоченности загрязнением атмосферы, протестующие потребовали от правительства немедленно прекратить транзит угля и отказаться от всех энергоресурсов "страны-агрессора". Однако решение оказалось недальновидным.Твердое решениеХотя камбин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, статистика показывает, что он все еще необходим и предприятиям, и простым гражданам. Прекращение импорта электроэнергии из России вынудило власти запустить выведенные из эксплуатации угольные станции. В прошлом году потребление "грязного топлива" выросло на 10%, а пик пришелся на второй квартал 2022 года, превысив значение аналогичного периода 2021-го на 26%.Газификация в стране находится на уровне всего 3%, поэтому для отопления используют древесину, мазут, уголь. Последний также используется в промышленности, например металлургическом производстве.Жить не по средствамС января по сентябрь прошлого года Хельсинки закупил 2,2 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось только 26,7% — 588 тысяч тонн. Освободившуюся нишу заняли поставщики из США, обеспечивающие около половины потребления, Австралии и ЮАР — на их долю приходится 16% и 13% соответственно. Однако транспортные издержки на таких экспортеров оказались значительно выше. Цены на топливо и электроэнергию резко выросли.Многие финны последовали примеру поляков и отправились собирать валежник в лес, но для предприятий такой подход неприменим.В качестве альтернативы активно развивается ветроэнергетика. За прошлый год было введено в эксплуатацию 437 новых турбин, к концу года их количество достигло 1393. Однако процент обеспечения зеленой энергией невелик. Ожидается, что ветряки смогут покрыть 28% потребностей страны только к 2025 году.
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экономика, финляндия, хельсинки, greenpeace, россия
Экономика, Финляндия, Хельсинки, Greenpeace, Россия

Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное

© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Fotolia / Oleg Podzorov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов. Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала покупать российский уголь. Решение встретило бурное одобрение части граждан. В городе Ханко активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокировали поезд с топливом. Помимо озабоченности загрязнением атмосферы, протестующие потребовали от правительства немедленно прекратить транзит угля и отказаться от всех энергоресурсов "страны-агрессора". Однако решение оказалось недальновидным.

Твердое решение

Хотя камбин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, статистика показывает, что он все еще необходим и предприятиям, и простым гражданам. Прекращение импорта электроэнергии из России вынудило власти запустить выведенные из эксплуатации угольные станции. В прошлом году потребление "грязного топлива" выросло на 10%, а пик пришелся на второй квартал 2022 года, превысив значение аналогичного периода 2021-го на 26%.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа экскаватора на складе угля
Газификация в стране находится на уровне всего 3%, поэтому для отопления используют древесину, мазут, уголь. Последний также используется в промышленности, например металлургическом производстве.

Жить не по средствам

С января по сентябрь прошлого года Хельсинки закупил 2,2 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось только 26,7% — 588 тысяч тонн. Освободившуюся нишу заняли поставщики из США, обеспечивающие около половины потребления, Австралии и ЮАР — на их долю приходится 16% и 13% соответственно. Однако транспортные издержки на таких экспортеров оказались значительно выше. Цены на топливо и электроэнергию резко выросли.
© Depositphotos.com / TanaChМужчина везет дрова
Мужчина везет дрова - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Depositphotos.com / TanaCh
Мужчина везет дрова
Многие финны последовали примеру поляков и отправились собирать валежник в лес, но для предприятий такой подход неприменим.
В качестве альтернативы активно развивается ветроэнергетика. За прошлый год было введено в эксплуатацию 437 новых турбин, к концу года их количество достигло 1393. Однако процент обеспечения зеленой энергией невелик. Ожидается, что ветряки смогут покрыть 28% потребностей страны только к 2025 году.
 
ЭкономикаФинляндияХельсинкиGreenpeaceРоссия
 
 
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