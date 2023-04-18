https://ria.ru/20230418/tyumen-1865970825.html

Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2023

Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

Жителям трех городов в Тюменской области предстоит выбрать объекты благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, глава... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:19

2023-04-18T07:19

2023-04-18T07:19

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюмень

тобольск

общество

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жителям трех городов в Тюменской области предстоит выбрать объекты благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, глава региона Александр Моор призвал местных жителей проявить активное участие в акции. Жителям Тюменской области предстоит проголосовать за семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы, по каждому представлено два дизайн-проекта. "Александр Моор призвал жителей региона принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", – сообщает пресс-служба губернатора. Голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году. Год назад в выборе объектов благоустройства участие приняли почти 54 тысячи жителей региона, их было шесть, контракты по всем площадкам уже заключены. По словам губернатора, "до конца года работы завершатся, и мы получим обновленные общественные пространства".

https://realty.ria.ru/20230413/tyumen-1865124026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230210/tyumen-1851199893.html

тюменская область

тюмень

тобольск

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тюменская область, александр моор, тюмень, тобольск, общество