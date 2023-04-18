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Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
07:19 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/tyumen-1865970825.html
Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства
Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2023
Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства
Жителям трех городов в Тюменской области предстоит выбрать объекты благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, глава... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:19
2023-04-18T07:19
тюменская область
тюменская область
александр моор
тюмень
тобольск
общество
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жителям трех городов в Тюменской области предстоит выбрать объекты благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, глава региона Александр Моор призвал местных жителей проявить активное участие в акции. Жителям Тюменской области предстоит проголосовать за семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы, по каждому представлено два дизайн-проекта. "Александр Моор призвал жителей региона принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", – сообщает пресс-служба губернатора. Голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году. Год назад в выборе объектов благоустройства участие приняли почти 54 тысячи жителей региона, их было шесть, контракты по всем площадкам уже заключены. По словам губернатора, "до конца года работы завершатся, и мы получим обновленные общественные пространства".
https://realty.ria.ru/20230413/tyumen-1865124026.html
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тюменская область, александр моор, тюмень, тобольск, общество
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Тобольск, Общество
Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

Губернатор Тюменской области Моор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жителям трех городов в Тюменской области предстоит выбрать объекты благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, глава региона Александр Моор призвал местных жителей проявить активное участие в акции.
Жителям Тюменской области предстоит проголосовать за семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы, по каждому представлено два дизайн-проекта.
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13 апреля, 17:36
"Александр Моор призвал жителей региона принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", – сообщает пресс-служба губернатора.
Голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году.
Год назад в выборе объектов благоустройства участие приняли почти 54 тысячи жителей региона, их было шесть, контракты по всем площадкам уже заключены. По словам губернатора, "до конца года работы завершатся, и мы получим обновленные общественные пространства".
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюменьТобольскОбщество
 
 
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