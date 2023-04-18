https://ria.ru/20230418/twitter-1866164032.html

Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС

Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС - РИА Новости, 18.04.2023

Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС

Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, рассказал заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:31

2023-04-18T18:31

2023-04-18T18:31

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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, рассказал заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов. В этом контексте замгенсека ШОС отметил актуальность усилий организации по повышению готовности отражать атаки и диверсии в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Обвал отношений между Россией и коллективным Западом сказался и на секретариате ШОС, чей аккаунт в сети Twitter был заблокирован владельцами буквально через месяц после открытия", - привел пример Логвинов.

https://ria.ru/20230418/zapad-1866063859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, twitter, шос, минск, россия, технологии