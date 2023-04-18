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Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС - РИА Новости, 18.04.2023
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Медиавойны
 
18:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/twitter-1866164032.html
Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС
Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС - РИА Новости, 18.04.2023
Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС
Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, рассказал заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:31
2023-04-18T18:31
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, рассказал заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов. В этом контексте замгенсека ШОС отметил актуальность усилий организации по повышению готовности отражать атаки и диверсии в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Обвал отношений между Россией и коллективным Западом сказался и на секретариате ШОС, чей аккаунт в сети Twitter был заблокирован владельцами буквально через месяц после открытия", - привел пример Логвинов.
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Медиавойны, В мире, Twitter, ШОС, Минск, Россия, Технологии
Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС

Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС через месяц после открытия

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Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, рассказал заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов.
«
"Нынешние тектонические потрясения в мире, обвальная деградация международных отношений и стремительное погружение мирового сообщества в конфронтационную пучину превращает цифровое пространство в плацдарм для сражений", - сказал Логинов, выступая во вторник на V Евразийском цифровом форуме в Минске.
В этом контексте замгенсека ШОС отметил актуальность усилий организации по повышению готовности отражать атаки и диверсии в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Обвал отношений между Россией и коллективным Западом сказался и на секретариате ШОС, чей аккаунт в сети Twitter был заблокирован владельцами буквально через месяц после открытия", - привел пример Логвинов.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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