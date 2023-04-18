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Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ - РИА Новости, 18.04.2023
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05:27 18.04.2023 (обновлено: 05:30 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/twitter-1865965915.html
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ - РИА Новости, 18.04.2023
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ
Социальная сеть Twitter изменила маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69%". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:27
2023-04-18T05:30
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Социальная сеть Twitter изменила маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69%". Ранее CBC приостановила свою деятельность в Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. CBC отметила, что финансируется государством, но решение о выделении средств принимают все депутаты парламента Канады. "Просто пытаемся быть точными. Они не будут против, если мы скажем, что они на 70% финансируется государством?" - написал владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск в социальной сети, отвечая на пост, где содержалась информация о том, что за 2021-2022 годы CBC получила от правительства почти 70% финансирования. После этого маркировка была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 70%". Через некоторое время еще один пользователь в Twitter написал, что Маску следует изменить маркировку на "СМИ, финансируемое правительством на 69%". "Канадская телерадиовещательная корпорация сказала, что они "менее чем на 70% финансируются правительством", поэтому мы исправили маркировку", - написал Маск в Twitter. В это время маркировка CBC была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 69%". Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html
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канада, илон маск, оон, в мире
Канада, Илон Маск, ООН, В мире
Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ

Twitter изменил маркировку CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Социальная сеть Twitter изменила маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
Ранее CBC приостановила свою деятельность в Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. CBC отметила, что финансируется государством, но решение о выделении средств принимают все депутаты парламента Канады.
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"Просто пытаемся быть точными. Они не будут против, если мы скажем, что они на 70% финансируется государством?" - написал владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск в социальной сети, отвечая на пост, где содержалась информация о том, что за 2021-2022 годы CBC получила от правительства почти 70% финансирования. После этого маркировка была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 70%".
Через некоторое время еще один пользователь в Twitter написал, что Маску следует изменить маркировку на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
"Канадская телерадиовещательная корпорация сказала, что они "менее чем на 70% финансируются правительством", поэтому мы исправили маркировку", - написал Маск в Twitter. В это время маркировка CBC была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
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