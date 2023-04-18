Twitter присвоил CBC маркировку финансируемого на 69% государством СМИ
Twitter изменил маркировку CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов"
Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Социальная сеть Twitter изменила маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
Ранее CBC приостановила свою деятельность в Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. CBC отметила, что финансируется государством, но решение о выделении средств принимают все депутаты парламента Канады.
"Просто пытаемся быть точными. Они не будут против, если мы скажем, что они на 70% финансируется государством?" - написал владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск в социальной сети, отвечая на пост, где содержалась информация о том, что за 2021-2022 годы CBC получила от правительства почти 70% финансирования. После этого маркировка была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 70%".
Через некоторое время еще один пользователь в Twitter написал, что Маску следует изменить маркировку на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
"Канадская телерадиовещательная корпорация сказала, что они "менее чем на 70% финансируются правительством", поэтому мы исправили маркировку", - написал Маск в Twitter. В это время маркировка CBC была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 69%".
Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.