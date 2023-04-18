https://ria.ru/20230418/twitch-1866040298.html

Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации

Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации - РИА Новости, 18.04.2023

Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:22

2023-04-18T12:22

2023-04-18T12:44

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МОСКВА, 18 про - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о мобилизации и ядерной войне, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол выписан по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).Речь идет о трансляциях с четырьмя ссылками на видеоролики с фейками про мобилизацию и ядерную войну, в том числе записью с высланным из РФ блогером Некоглаем.Представитель компании в суд не пришел, и судья Вахрамеев заметил, что юристы Twitch "раньше являлись, теперь перестали, видимо, поняли, чем все закончится".Ранее Twitch Interactive было назначено пять штрафов по аналогичным протоколам на общую сумму 15 миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html

https://ria.ru/20230404/blokirovka-1862951612.html

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