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Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации - РИА Новости, 18.04.2023
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12:22 18.04.2023 (обновлено: 12:44 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/twitch-1866040298.html
Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации
Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации - РИА Новости, 18.04.2023
Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:22
2023-04-18T12:44
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МОСКВА, 18 про - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о мобилизации и ядерной войне, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол выписан по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).Речь идет о трансляциях с четырьмя ссылками на видеоролики с фейками про мобилизацию и ядерную войну, в том числе записью с высланным из РФ блогером Некоглаем.Представитель компании в суд не пришел, и судья Вахрамеев заметил, что юристы Twitch "раньше являлись, теперь перестали, видимо, поняли, чем все закончится".Ранее Twitch Interactive было назначено пять штрафов по аналогичным протоколам на общую сумму 15 миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html
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москва, частичная мобилизация в россии, россия, amazon
Москва, Частичная мобилизация в России, Россия, Amazon
Суд оштрафовал Twitch за неудаление фейков о частичной мобилизации

Twitch оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о частичной мобилизации

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 18 про - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о мобилизации и ядерной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Протокол выписан по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).
Речь идет о трансляциях с четырьмя ссылками на видеоролики с фейками про мобилизацию и ядерную войну, в том числе записью с высланным из РФ блогером Некоглаем.
Представитель компании в суд не пришел, и судья Вахрамеев заметил, что юристы Twitch "раньше являлись, теперь перестали, видимо, поняли, чем все закончится".
Ранее Twitch Interactive было назначено пять штрафов по аналогичным протоколам на общую сумму 15 миллионов рублей.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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