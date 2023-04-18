https://ria.ru/20230418/tualety-1866195253.html
В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов
В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов - РИА Новости, 18.04.2023
В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов
Самолету Austrian Airlines, выполнявшему рейс из Вены в Нью-Йорк, пришлось вернуться из-за сломанных туалетов, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:05
2023-04-18T22:05
2023-04-18T22:18
в мире
вена
нью-йорк (город)
амстердам
austrian airlines
boeing 777-200
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ВЕНА, 18 апр — РИА Новости. Самолету Austrian Airlines, выполнявшему рейс из Вены в Нью-Йорк, пришлось вернуться из-за сломанных туалетов, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на представителя авиакомпании. Уточняется, что проблема возникла в пяти из восьми кабинок. В результате члены экипажа самолета Boeing 777-200 ER с регистрационным номером OE-LPA, находясь над Амстердамом, приняли решение вернуться в Вену. Отмечается, что ремонт в Нью-Йорке был бы невозможен. Обратный рейс в Вену с номером OS088 также отменили. По данным издания, возраст воздушного судна составляет 26 лет.
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, нью-йорк (город), амстердам, austrian airlines , boeing 777-200
В мире, Вена, Нью-Йорк (город), Амстердам, Austrian Airlines , Boeing 777-200
В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов
Kronen Zeitung: самолету рейса Вена — Нью-Йорк пришлось вернуться из-за сломанных туалетов