https://ria.ru/20230418/tualety-1866195253.html

В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов

В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов - РИА Новости, 18.04.2023

В вылетевшем из Вены самолете сломались пять из восьми туалетов

Самолету Austrian Airlines, выполнявшему рейс из Вены в Нью-Йорк, пришлось вернуться из-за сломанных туалетов, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:05

2023-04-18T22:05

2023-04-18T22:18

в мире

вена

нью-йорк (город)

амстердам

austrian airlines

boeing 777-200

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ВЕНА, 18 апр — РИА Новости. Самолету Austrian Airlines, выполнявшему рейс из Вены в Нью-Йорк, пришлось вернуться из-за сломанных туалетов, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на представителя авиакомпании. Уточняется, что проблема возникла в пяти из восьми кабинок. В результате члены экипажа самолета Boeing 777-200 ER с регистрационным номером OE-LPA, находясь над Амстердамом, приняли решение вернуться в Вену. Отмечается, что ремонт в Нью-Йорке был бы невозможен. Обратный рейс в Вену с номером OS088 также отменили. По данным издания, возраст воздушного судна составляет 26 лет.

https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html

вена

нью-йорк (город)

амстердам

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вена, нью-йорк (город), амстердам, austrian airlines , boeing 777-200