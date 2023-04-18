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Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы - РИА Новости, 19.04.2023
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13:07 18.04.2023 (обновлено: 18:55 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tsvetenie-1866441289.html
Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы
Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы - РИА Новости, 19.04.2023
Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы
Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы ко Дню подснежника, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T13:07
2023-04-19T18:55
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москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы ко Дню подснежника, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Кроме подснежников, на природных территориях начали массово цвести и другие виды раннецветущих растений с коротким вегетационным периодом. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мать-и-мачеху можно увидеть на всех природных территориях столицы, в том числе в Терлецком лесопарке и природно-историческом парке "Измайлово". Крокусы, чистяк весенний и гусиный лук цветут в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Битцевский лес". Ветреницей лютиковой и хохлаткой плотной можно полюбоваться в ландшафтном заказнике "Куркино", природно-исторических парках "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский" и на других природных территориях. Медуница неясная цветет в заказниках "Долина реки Сетунь" и "Долгие пруды", в ландшафтном заказнике "Долгие пруды" цветёт также пролеска лесная, рассказали в департаменте. "Раннецветущие растения – особая группа: они "торопятся" цвести в сложных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. Запрещено не только собирать, но и нарушать их местообитания, поэтому любуйтесь ими, гуляя по организованным дорожкам", - отмечается в сообщении. С 18 по 23 апреля на 30 экоплощадках можно будет присоединиться к тихой фотоохоте на цветы, а также узнать, в чём важность таких известных растений, цветущих ранней весной, как подснежники, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанкВесна
Весна - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Лев Поликашин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы ко Дню подснежника, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Кроме подснежников, на природных территориях начали массово цвести и другие виды раннецветущих растений с коротким вегетационным периодом. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мать-и-мачеху можно увидеть на всех природных территориях столицы, в том числе в Терлецком лесопарке и природно-историческом парке "Измайлово". Крокусы, чистяк весенний и гусиный лук цветут в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Битцевский лес".
Ветреницей лютиковой и хохлаткой плотной можно полюбоваться в ландшафтном заказнике "Куркино", природно-исторических парках "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский" и на других природных территориях. Медуница неясная цветет в заказниках "Долина реки Сетунь" и "Долгие пруды", в ландшафтном заказнике "Долгие пруды" цветёт также пролеска лесная, рассказали в департаменте.
"Раннецветущие растения – особая группа: они "торопятся" цвести в сложных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. Запрещено не только собирать, но и нарушать их местообитания, поэтому любуйтесь ими, гуляя по организованным дорожкам", - отмечается в сообщении.
С 18 по 23 апреля на 30 экоплощадках можно будет присоединиться к тихой фотоохоте на цветы, а также узнать, в чём важность таких известных растений, цветущих ранней весной, как подснежники, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
 
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