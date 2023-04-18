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Хакеры RaHDit вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 18.04.2023 (обновлено: 11:21 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html
Хакеры RaHDit вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО
Хакеры RaHDit вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО - РИА Новости, 18.04.2023
Хакеры RaHDit вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") заявили, что раскрыли связанную с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:03
2023-04-18T11:21
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") заявили, что раскрыли связанную с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram. По его словам, материалы расследования во вторник опубликуют на портале "НемеZида". "Всего в слив попадут около 35 админов и примерно около 100 каналов", — добавил собеседник агентства. Центры информационно-психологических операций — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная задача — информационно-психологические диверсии. Нынешняя акция — не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения о 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. В июле минувшего года RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html
https://ria.ru/20220718/razvedka-1803112620.html
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технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хакеры RaHDit вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО

Хакеры RaHDit заявили, что вскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") заявили, что раскрыли связанную с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram.
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"Вскрыли несколько украинских сммщиков и путем нехитрой аналитики выявили сеть украинских каналов примерно на пять-шесть миллионов подписчиков. Каналы сгруппированы по тематикам, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики", — рассказал РИА Новости представитель группы.
По его словам, материалы расследования во вторник опубликуют на портале "НемеZида".
"Всего в слив попадут около 35 админов и примерно около 100 каналов", — добавил собеседник агентства.
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Центры информационно-психологических операций — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная задача — информационно-психологические диверсии.
Нынешняя акция — не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения о 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
В июле минувшего года RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
Мы передали контакты – хакер RaHDit о списках россиян, сотрудничающих с разведкой Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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