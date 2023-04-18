https://ria.ru/20230418/tsel-1866022792.html

Названа следующая жертва США после Украины

Названа следующая жертва США после Украины - РИА Новости, 18.04.2023

Названа следующая жертва США после Украины

США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:29

2023-04-18T11:29

2023-04-18T12:17

в мире

сша

венгрия

россия

виктор орбан

нато

евросоюз

международный инвестиционный банк

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.По словам автора статьи, Вашингтон использует все рычаги давления против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана: как экономические, так и политические. Например, Штаты ввели санкции в отношении российского Международного инвестиционного банка, базирующегося в Будапеште. Это стало первым прецедентом санкций против компании, находящейся в стране — союзнице США.Кроме того, США пытаются инициировать санкции против лиц из окружения Орбана, близких к правящей партии "Фидес", обвиняя их в коррупции, политизированности судебной системы, нарушении свободы прессы и прав ЛГБТ.Ахмари добавил, что Штаты в первую очередь действуют так, чтобы исключить даже малейшее отклонение от пути идеологического конфликта против "нового восточного блока": формирующейся плеяды держав от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, которые отвергают однополярную гегемонию Америки.

https://ria.ru/20230418/gegemoniya-1865966880.html

https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html

сша

венгрия

россия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, венгрия, россия, виктор орбан, нато, евросоюз, международный инвестиционный банк