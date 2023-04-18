Названа следующая жертва США после Украины
TAC: США нацелились на Венгрию из-за неповиновения американской гегемонии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.
По словам автора статьи, Вашингтон использует все рычаги давления против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана: как экономические, так и политические. Например, Штаты ввели санкции в отношении российского Международного инвестиционного банка, базирующегося в Будапеште. Это стало первым прецедентом санкций против компании, находящейся в стране — союзнице США.
Кроме того, США пытаются инициировать санкции против лиц из окружения Орбана, близких к правящей партии "Фидес", обвиняя их в коррупции, политизированности судебной системы, нарушении свободы прессы и прав ЛГБТ.
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"Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации; что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией; что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму, а не через идеологическую, противопоставляющую "свободу" "несвободе", — сыронизировал Ахмари.