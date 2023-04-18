Рейтинг@Mail.ru
Названа следующая жертва США после Украины - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 18.04.2023 (обновлено: 12:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tsel-1866022792.html
Названа следующая жертва США после Украины
Названа следующая жертва США после Украины - РИА Новости, 18.04.2023
Названа следующая жертва США после Украины
США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:29
2023-04-18T12:17
в мире
сша
венгрия
россия
виктор орбан
нато
евросоюз
международный инвестиционный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.По словам автора статьи, Вашингтон использует все рычаги давления против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана: как экономические, так и политические. Например, Штаты ввели санкции в отношении российского Международного инвестиционного банка, базирующегося в Будапеште. Это стало первым прецедентом санкций против компании, находящейся в стране — союзнице США.Кроме того, США пытаются инициировать санкции против лиц из окружения Орбана, близких к правящей партии "Фидес", обвиняя их в коррупции, политизированности судебной системы, нарушении свободы прессы и прав ЛГБТ.Ахмари добавил, что Штаты в первую очередь действуют так, чтобы исключить даже малейшее отклонение от пути идеологического конфликта против "нового восточного блока": формирующейся плеяды держав от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, которые отвергают однополярную гегемонию Америки.
https://ria.ru/20230418/gegemoniya-1865966880.html
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, россия, виктор орбан, нато, евросоюз, международный инвестиционный банк
В мире, США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Международный инвестиционный банк
Названа следующая жертва США после Украины

TAC: США нацелились на Венгрию из-за неповиновения американской гегемонии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то, что она формально считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.
По словам автора статьи, Вашингтон использует все рычаги давления против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана: как экономические, так и политические. Например, Штаты ввели санкции в отношении российского Международного инвестиционного банка, базирующегося в Будапеште. Это стало первым прецедентом санкций против компании, находящейся в стране — союзнице США.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
Вчера, 06:01
Кроме того, США пытаются инициировать санкции против лиц из окружения Орбана, близких к правящей партии "Фидес", обвиняя их в коррупции, политизированности судебной системы, нарушении свободы прессы и прав ЛГБТ.
«
"Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации; что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией; что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму, а не через идеологическую, противопоставляющую "свободу" "несвободе", — сыронизировал Ахмари.
Ахмари добавил, что Штаты в первую очередь действуют так, чтобы исключить даже малейшее отклонение от пути идеологического конфликта против "нового восточного блока": формирующейся плеяды держав от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, которые отвергают однополярную гегемонию Америки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
В США испугались нового турне Лаврова
Вчера, 03:02
 
В миреСШАВенгрияРоссияВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзМеждународный инвестиционный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала