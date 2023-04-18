https://ria.ru/20230418/truthgpt-1865955600.html

Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT

Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT - РИА Новости, 18.04.2023

Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:40

2023-04-18T00:40

2023-04-18T00:42

илон маск

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По задумке миллиардера, платформа должна стать конкурентом нашумевшего чат-бота ChatGPT с той разницей, что будет выдавать всю необходимую информацию и будет лишена цензуры. "Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", - сказал Маск в интервью телеведущему Такеру Карлсону. "И я считаю, что это может стать лучшем путем к безопасности в том смысле, что ИИ, который заботится о понимании вселенной, вряд ли уничтожит людей, поскольку мы – интересная часть этой вселенной", - пояснил предприниматель. Он добавил, что за разработкой существующих чат-ботов стоят тяготеющие к левым взглядам программисты, которые "обучают лгать" пользователям свои платформы. Также миллиардер предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом. "ИИ более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал. Сколь бы ничтожной ни казалась эта вероятность, но он не тривиален, а обладает потенциалом разрушения цивилизации", - заявил Маск.

https://ria.ru/20230411/bot-1864557117.html

https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html

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илон маск, такер карлсон