https://ria.ru/20230418/truthgpt-1865955600.html
Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT
Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT - РИА Новости, 18.04.2023
Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:40
2023-04-18T00:40
2023-04-18T00:42
илон маск
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По задумке миллиардера, платформа должна стать конкурентом нашумевшего чат-бота ChatGPT с той разницей, что будет выдавать всю необходимую информацию и будет лишена цензуры. "Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", - сказал Маск в интервью телеведущему Такеру Карлсону. "И я считаю, что это может стать лучшем путем к безопасности в том смысле, что ИИ, который заботится о понимании вселенной, вряд ли уничтожит людей, поскольку мы – интересная часть этой вселенной", - пояснил предприниматель. Он добавил, что за разработкой существующих чат-ботов стоят тяготеющие к левым взглядам программисты, которые "обучают лгать" пользователям свои платформы. Также миллиардер предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом. "ИИ более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал. Сколь бы ничтожной ни казалась эта вероятность, но он не тривиален, а обладает потенциалом разрушения цивилизации", - заявил Маск.
https://ria.ru/20230411/bot-1864557117.html
https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html
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илон маск, такер карлсон
Маск анонсировал создание "честного чат-бота" TruthGPT
Маск объявил о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с ИИ TruthGPT
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил
о планах запустить собственную "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT.
По задумке миллиардера, платформа должна стать конкурентом нашумевшего чат-бота ChatGPT с той разницей, что будет выдавать всю необходимую информацию и будет лишена цензуры.
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"Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", - сказал Маск в интервью телеведущему Такеру Карлсону
.
"И я считаю, что это может стать лучшем путем к безопасности в том смысле, что ИИ, который заботится о понимании вселенной, вряд ли уничтожит людей, поскольку мы – интересная часть этой вселенной", - пояснил предприниматель.
Он добавил, что за разработкой существующих чат-ботов стоят тяготеющие к левым взглядам программисты, которые "обучают лгать" пользователям свои платформы. Также миллиардер предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом.
"ИИ более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал. Сколь бы ничтожной ни казалась эта вероятность, но он не тривиален, а обладает потенциалом разрушения цивилизации", - заявил Маск.
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