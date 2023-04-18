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В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей
В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей - РИА Новости, 18.04.2023
В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей
Обгоревший труп мужчины, велосипед, удочку и ведро карасей обнаружили на окраине Фурманова в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:12
2023-04-18T22:12
2023-04-18T22:19
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Обгоревший труп мужчины, велосипед, удочку и ведро карасей обнаружили на окраине Фурманова в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. Отмечается, что личность мужчины сейчас устанавливается. По словам очевидцев, он поджигал траву. "Вероятно, он рыбачил - найден велосипед, удочка и ведро с карасями", - дополняет УМВД.
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происшествия, ивановская область, фурманов
Происшествия, Ивановская область, Фурманов
В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей
В Ивановской области обнаружили обгоревший труп мужчины, удочку и ведро карасей
РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Обгоревший труп мужчины, велосипед, удочку и ведро карасей обнаружили на окраине Фурманова в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.
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"На окраине Фурманова, уже за городской чертой, найден обгоревший труп неизвестного мужчины", - говорится в сообщении в телеграм-канале ивановской полиции.
Отмечается, что личность мужчины сейчас устанавливается. По словам очевидцев, он поджигал траву.
"Вероятно, он рыбачил - найден велосипед, удочка и ведро с карасями", - дополняет УМВД.
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