https://ria.ru/20230418/trup-1866196076.html

В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей

В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей - РИА Новости, 18.04.2023

В Ивановской области нашли обгоревший труп, удочку и ведро карасей

Обгоревший труп мужчины, велосипед, удочку и ведро карасей обнаружили на окраине Фурманова в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:12

2023-04-18T22:12

2023-04-18T22:19

происшествия

ивановская область

фурманов

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РЯЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Обгоревший труп мужчины, велосипед, удочку и ведро карасей обнаружили на окраине Фурманова в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. Отмечается, что личность мужчины сейчас устанавливается. По словам очевидцев, он поджигал траву. "Вероятно, он рыбачил - найден велосипед, удочка и ведро с карасями", - дополняет УМВД.

https://ria.ru/20220830/rebenok-1813114966.html

ивановская область

фурманов

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происшествия, ивановская область, фурманов