https://ria.ru/20230418/treysi-1866116758.html

Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД

Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД - РИА Новости, 18.04.2023

Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД

Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание министерства, пробыв там около получаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:16

2023-04-18T16:16

2023-04-18T16:26

в мире

линн трейси

мария захарова

владимир кара-мурза

сша

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание министерства, пробыв там около получаса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в МИД были вызваны послы Британии, США и Канады "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившая МИД во вторник посол Британии также покинула здание министерства без комментариев. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты - выдворяться из России". Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230417/zakharova-1865938206.html

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в мире, линн трейси, мария захарова, владимир кара-мурза, сша