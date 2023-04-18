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Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД - РИА Новости, 18.04.2023
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16:16 18.04.2023 (обновлено: 16:26 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/treysi-1866116758.html
Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД
Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД - РИА Новости, 18.04.2023
Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД
Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание министерства, пробыв там около получаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:16
2023-04-18T16:26
в мире
линн трейси
мария захарова
владимир кара-мурза
сша
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание министерства, пробыв там около получаса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в МИД были вызваны послы Британии, США и Канады "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу". Посетившая МИД во вторник посол Британии также покинула здание министерства без комментариев. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты - выдворяться из России". Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, линн трейси, мария захарова, владимир кара-мурза, сша
В мире, Линн Трейси, Мария Захарова, Владимир Кара-Мурза, США
Посол США отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД

Посол США Трейси отказалась отвечать на вопросы журналистов после вызова в МИД России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание министерства, пробыв там около получаса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД были вызваны послы Британии, США и Канады "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
Посетившая МИД во вторник посол Британии также покинула здание министерства без комментариев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты - выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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В миреЛинн ТрейсиМария ЗахароваВладимир Кара-МурзаСША
 
 
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