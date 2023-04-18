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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/trevoga-1866050199.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:54
2023-04-18T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно приведенным данным, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 12.21 (совпадает с мск). Ранее во вторник тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, она продолжается до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно приведенным данным, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 12.21 (совпадает с мск).
Ранее во вторник тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, она продолжается до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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