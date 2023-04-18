https://ria.ru/20230418/trassa-1865977312.html

Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили

Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили - РИА Новости, 18.04.2023

Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили

Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:36

2023-04-18T08:36

2023-04-18T08:36

происшествия

авто

новгородская область

автодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753507186_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_21777f4a3df8b55d74607c503e71d5c0.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". Накануне вечером участок скоростной трассы "Нева" в направлении на Санкт-Петербург был перекрыт из-за ДТП - столкнулись фура и автомобиль. В региональном МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. "Движение на 486 км М-11 "Нева" восстановлено в полном объёме", - сообщает "Автодор".

https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, новгородская область, автодор