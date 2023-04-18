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Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили - РИА Новости, 18.04.2023
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08:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/trassa-1865977312.html
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили - РИА Новости, 18.04.2023
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили
Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:36
2023-04-18T08:36
происшествия
авто
новгородская область
автодор
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". Накануне вечером участок скоростной трассы "Нева" в направлении на Санкт-Петербург был перекрыт из-за ДТП - столкнулись фура и автомобиль. В региональном МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. "Движение на 486 км М-11 "Нева" восстановлено в полном объёме", - сообщает "Автодор".
https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html
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происшествия, авто, новгородская область, автодор
Происшествия, Авто, Новгородская область, Автодор
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили

Движение на участке скоростной трассы М-11 в Новгородской области восстановили

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТрасса М-11 Москва — Санкт-Петербург
Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора".
Накануне вечером участок скоростной трассы "Нева" в направлении на Санкт-Петербург был перекрыт из-за ДТП - столкнулись фура и автомобиль. В региональном МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет.
"Движение на 486 км М-11 "Нева" восстановлено в полном объёме", - сообщает "Автодор".
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьАвтодор
 
 
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