https://ria.ru/20230418/trassa-1865977312.html
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили - РИА Новости, 18.04.2023
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили
Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:36
2023-04-18T08:36
2023-04-18T08:36
происшествия
авто
новгородская область
автодор
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области восстановлено, сообщает пресс-служба "Автодора". Накануне вечером участок скоростной трассы "Нева" в направлении на Санкт-Петербург был перекрыт из-за ДТП - столкнулись фура и автомобиль. В региональном МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. "Движение на 486 км М-11 "Нева" восстановлено в полном объёме", - сообщает "Автодор".
https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, автодор
Происшествия, Авто, Новгородская область, Автодор
Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области восстановили
Движение на участке скоростной трассы М-11 в Новгородской области восстановили