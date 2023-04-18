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Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет - РИА Новости, 18.04.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
13:05 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/transport-1866051894.html
Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет
Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет - РИА Новости, 18.04.2023
Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет
Средства на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта поступили в бюджет Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:05
2023-04-18T13:05
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Средства на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта поступили в бюджет Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2023 год. Доходы были увеличены на 5,1 миллиарда рублей и составили 279,7 миллиарда рублей, расходы выросли на 26,2 миллиарда рублей и составили 319,3 миллиарда рублей. По словам Ищенко, самые крупные федеральные вливания в объеме более 3 миллиардов рублей будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, будут закуплены 40 электробусов, 14 зарядных станций для них. Около 900 миллионов рублей выделяется на реализацию нового проекта современной трамвайной сети в Ростове-на-Дону. "Планируется развивать не только городской общественный электротранспорт, но и скоростные перевозки пассажиров по реке Дон и Азовскому морю. Выделяются 105 миллионов рублей на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта, который в прошлые времена был визитной карточкой донского региона", - сказал Ищенко. Ранее губернатор региона Василий Голубев рассказал о планах по запуску водного сообщения в области, отметив, что для этого создается судоходная пассажирская компания "Дон". Она обеспечит доставку ростовчан водным транспортом в пределах области, а также в Анапу, Керчь и Ялту. Планируемые маршруты: Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Предполагается, что в рамках возобновления речного и морского сообщения на первом этапе будут приобретены два речных судна "Валдай 45Р" и два морских судна "Метеор 120М".
https://ria.ru/20230412/shkoly-1864770587.html
ростовская область
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ростовская область, ростов-на-дону, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Александр Ищенко

Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Поготов
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Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Средства на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта поступили в бюджет Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2023 год. Доходы были увеличены на 5,1 миллиарда рублей и составили 279,7 миллиарда рублей, расходы выросли на 26,2 миллиарда рублей и составили 319,3 миллиарда рублей.
По словам Ищенко, самые крупные федеральные вливания в объеме более 3 миллиардов рублей будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, будут закуплены 40 электробусов, 14 зарядных станций для них. Около 900 миллионов рублей выделяется на реализацию нового проекта современной трамвайной сети в Ростове-на-Дону.
"Планируется развивать не только городской общественный электротранспорт, но и скоростные перевозки пассажиров по реке Дон и Азовскому морю. Выделяются 105 миллионов рублей на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта, который в прошлые времена был визитной карточкой донского региона", - сказал Ищенко.
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Ранее губернатор региона Василий Голубев рассказал о планах по запуску водного сообщения в области, отметив, что для этого создается судоходная пассажирская компания "Дон". Она обеспечит доставку ростовчан водным транспортом в пределах области, а также в Анапу, Керчь и Ялту. Планируемые маршруты: Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта.
Предполагается, что в рамках возобновления речного и морского сообщения на первом этапе будут приобретены два речных судна "Валдай 45Р" и два морских судна "Метеор 120М".
 
Ростовская областьРостовская областьРостов-на-ДонуАлександр Ищенко
 
 
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