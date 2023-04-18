https://ria.ru/20230418/transport-1866051894.html

Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет

Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет - РИА Новости, 18.04.2023

Первые средства на речной транспорт в Ростове-на-Дону поступили в бюджет

Средства на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта поступили в бюджет Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:05

2023-04-18T13:05

2023-04-18T13:05

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Средства на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта поступили в бюджет Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2023 год. Доходы были увеличены на 5,1 миллиарда рублей и составили 279,7 миллиарда рублей, расходы выросли на 26,2 миллиарда рублей и составили 319,3 миллиарда рублей. По словам Ищенко, самые крупные федеральные вливания в объеме более 3 миллиардов рублей будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, будут закуплены 40 электробусов, 14 зарядных станций для них. Около 900 миллионов рублей выделяется на реализацию нового проекта современной трамвайной сети в Ростове-на-Дону. "Планируется развивать не только городской общественный электротранспорт, но и скоростные перевозки пассажиров по реке Дон и Азовскому морю. Выделяются 105 миллионов рублей на первый этап восстановления речного пассажирского транспорта, который в прошлые времена был визитной карточкой донского региона", - сказал Ищенко. Ранее губернатор региона Василий Голубев рассказал о планах по запуску водного сообщения в области, отметив, что для этого создается судоходная пассажирская компания "Дон". Она обеспечит доставку ростовчан водным транспортом в пределах области, а также в Анапу, Керчь и Ялту. Планируемые маршруты: Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Предполагается, что в рамках возобновления речного и морского сообщения на первом этапе будут приобретены два речных судна "Валдай 45Р" и два морских судна "Метеор 120М".

https://ria.ru/20230412/shkoly-1864770587.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, ростов-на-дону, александр ищенко