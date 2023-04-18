https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html
Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника
Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника - РИА Новости, 18.04.2023
Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника
В России начинается завершающий, третий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого, в частности, стратегические ракетоносцы будет... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:05
2023-04-18T00:05
2023-04-18T00:05
россия
тихий океан
охотское море
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В России начинается завершающий, третий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого, в частности, стратегические ракетоносцы будет имитировать удары по кораблям условного противника в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ. Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. К проверке также привлечены часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения. Всего в учениях задействовано более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов. "С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням", - сказал накануне министр обороны. Шойгу также сообщил, что на третьем этапе "стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. Основная цель проверки – наращивание способности Вооруженных сил РФ решать задачи по отражению агрессии противника с океанских и морских направлений. На первом этапе проверки все силы флота были приведены в полную боевую готовность, органы военного управления планировали практические действия, силы и войска готовились к проведению контрольных учений и выполнению боевых упражнений. На втором этапе проверки силы и войска с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. В том числе проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, противолодочными силами проведён поиск подлодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу, морская авиация ТОФ рассредоточена на оперативных аэродромах, самолёты дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы. Кроме того, сформированная корабельная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря, отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по ПВО, при этом для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации. После завершения проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.
https://ria.ru/20230417/yaponiya-1865797790.html
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россия, тихий океан, охотское море, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Россия, Тихий океан, Охотское море, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника
Авиация ТОФ в третьем завершающем этапе учений будет имитировать удары по кораблям врага
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В России начинается завершающий, третий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого, в частности, стратегические ракетоносцы будет имитировать удары по кораблям условного противника в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.
Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина
. К проверке также привлечены часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения. Всего в учениях задействовано более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.
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"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням", - сказал накануне министр обороны.
Шойгу также сообщил, что на третьем этапе "стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.
Основная цель проверки – наращивание способности Вооруженных сил РФ решать задачи по отражению агрессии противника с океанских и морских направлений.
На первом этапе проверки все силы флота были приведены в полную боевую готовность, органы военного управления планировали практические действия, силы и войска готовились к проведению контрольных учений и выполнению боевых упражнений.
На втором этапе проверки силы и войска с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. В том числе проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, противолодочными силами проведён поиск подлодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу, морская авиация ТОФ рассредоточена на оперативных аэродромах, самолёты дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.
Кроме того, сформированная корабельная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря
, отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по ПВО, при этом для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации.
После завершения проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.
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