https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html

Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника

Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника - РИА Новости, 18.04.2023

Авиация ТОФ завершит учения имитацией ударов по кораблям противника

В России начинается завершающий, третий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого, в частности, стратегические ракетоносцы будет... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:05

2023-04-18T00:05

2023-04-18T00:05

россия

тихий океан

охотское море

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В России начинается завершающий, третий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого, в частности, стратегические ракетоносцы будет имитировать удары по кораблям условного противника в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ. Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. К проверке также привлечены часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения. Всего в учениях задействовано более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов. "С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням", - сказал накануне министр обороны. Шойгу также сообщил, что на третьем этапе "стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. Основная цель проверки – наращивание способности Вооруженных сил РФ решать задачи по отражению агрессии противника с океанских и морских направлений. На первом этапе проверки все силы флота были приведены в полную боевую готовность, органы военного управления планировали практические действия, силы и войска готовились к проведению контрольных учений и выполнению боевых упражнений. На втором этапе проверки силы и войска с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. В том числе проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, противолодочными силами проведён поиск подлодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу, морская авиация ТОФ рассредоточена на оперативных аэродромах, самолёты дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы. Кроме того, сформированная корабельная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря, отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по ПВО, при этом для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации. После завершения проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

https://ria.ru/20230417/yaponiya-1865797790.html

https://ria.ru/20230417/proverka-1865727183.html

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тихий океан

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россия, тихий океан, охотское море, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность