https://ria.ru/20230418/tirannozavr-1865956366.html
На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра
На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра - РИА Новости, 18.04.2023
На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра
Четырехметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity будет продан во вторник на аукционе в Цюрихе, в Европе подобный лот выставляется на торги впервые. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:02
2023-04-18T01:02
2023-04-18T01:02
цюрих
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15402/13/154021394_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_56c93c280b8280bdef29dfaeb3c8e74c.jpg
ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Четырехметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity будет продан во вторник на аукционе в Цюрихе, в Европе подобный лот выставляется на торги впервые. По сообщению швейцарского аукционного дома Koller, возраст скелета составляет 67 миллионов лет, его высота – 3,9 метра, длина – 11,6 метра. "Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", - говорится в заявлении организаторов торгов. Ожидается, что лот будет продан не менее чем за 5 миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов). Скелет состоит из 293 элементов, половина из которых - оригинальные кости трех тираннозавров, обнаруженные учёными в 2008-2013 годах в США. Отмечается, что редкости и уникальности TRX-293 Trinity добавляет хорошо сохранившийся череп. По словам одного из ведущих специалистов в мире по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, черепа динозавров сохраняются довольно редко и относятся к числу наиболее ценных элементов. "Черепные кости динозавров часто не сросшиеся, и они легко отделяются друг от друга. Когда динозавры умирали в юрском или меловом периодах, они часто теряли головы в отложениях. На самом деле, большинство динозавров находят без черепов. Но здесь мы имеем действительно оригинальные черепные кости тираннозавра, которые происходят от одного образца", - приводятся слова Кнёчке в сообщении аукционного дома Koller.
https://ria.ru/20230411/ekoaktivisty-1864320855.html
https://ria.ru/20230321/auktsion-1859109496.html
цюрих
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15402/13/154021394_23:0:720:523_1920x0_80_0_0_5c89872c376349d5494028935df0b9f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цюрих, европа, сша
На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра
На аукционе в Цюрихе впервые в Европе продадут четырехметровый скелет тираннозавра
ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Четырехметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity будет продан во вторник на аукционе в Цюрихе, в Европе подобный лот выставляется на торги впервые.
По сообщению швейцарского аукционного дома Koller, возраст скелета составляет 67 миллионов лет, его высота – 3,9 метра, длина – 11,6 метра. "Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", - говорится в заявлении организаторов торгов.
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
Ожидается, что лот будет продан не менее чем за 5 миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).
Скелет состоит из 293 элементов, половина из которых - оригинальные кости трех тираннозавров, обнаруженные учёными в 2008-2013 годах в США
.
Отмечается, что редкости и уникальности TRX-293 Trinity добавляет хорошо сохранившийся череп. По словам одного из ведущих специалистов в мире по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, черепа динозавров сохраняются довольно редко и относятся к числу наиболее ценных элементов.
"Черепные кости динозавров часто не сросшиеся, и они легко отделяются друг от друга. Когда динозавры умирали в юрском или меловом периодах, они часто теряли головы в отложениях. На самом деле, большинство динозавров находят без черепов. Но здесь мы имеем действительно оригинальные черепные кости тираннозавра, которые происходят от одного образца", - приводятся слова Кнёчке в сообщении аукционного дома Koller.
На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова