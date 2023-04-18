https://ria.ru/20230418/tirannozavr-1865956366.html

На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра

На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра - РИА Новости, 18.04.2023

На швейцарском аукционе впервые в Европе продадут скелет тираннозавра

Четырехметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity будет продан во вторник на аукционе в Цюрихе, в Европе подобный лот выставляется на торги впервые. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:02

2023-04-18T01:02

2023-04-18T01:02

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ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Четырехметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity будет продан во вторник на аукционе в Цюрихе, в Европе подобный лот выставляется на торги впервые. По сообщению швейцарского аукционного дома Koller, возраст скелета составляет 67 миллионов лет, его высота – 3,9 метра, длина – 11,6 метра. "Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", - говорится в заявлении организаторов торгов. Ожидается, что лот будет продан не менее чем за 5 миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов). Скелет состоит из 293 элементов, половина из которых - оригинальные кости трех тираннозавров, обнаруженные учёными в 2008-2013 годах в США. Отмечается, что редкости и уникальности TRX-293 Trinity добавляет хорошо сохранившийся череп. По словам одного из ведущих специалистов в мире по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, черепа динозавров сохраняются довольно редко и относятся к числу наиболее ценных элементов. "Черепные кости динозавров часто не сросшиеся, и они легко отделяются друг от друга. Когда динозавры умирали в юрском или меловом периодах, они часто теряли головы в отложениях. На самом деле, большинство динозавров находят без черепов. Но здесь мы имеем действительно оригинальные черепные кости тираннозавра, которые происходят от одного образца", - приводятся слова Кнёчке в сообщении аукционного дома Koller.

https://ria.ru/20230411/ekoaktivisty-1864320855.html

https://ria.ru/20230321/auktsion-1859109496.html

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цюрих, европа, сша