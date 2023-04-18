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В Калининградской области нашли тело новорожденного в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 18.04.2023
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13:56 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/telo-1866065569.html
В Калининградской области нашли тело новорожденного в полиэтиленовом пакете
В Калининградской области нашли тело новорожденного в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 18.04.2023
В Калининградской области нашли тело новорожденного в полиэтиленовом пакете
Следком проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденного, завернутого в полиэтиленовый пакет на заброшенном участке под Калининградом, сообщили в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:56
2023-04-18T13:56
происшествия
калининградская область
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Следком проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденного, завернутого в полиэтиленовый пакет на заброшенном участке под Калининградом, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля 2023 года на заброшенном земельном участке в СНТ "Пчелка" в Калининграде тела новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете", - сообщает пресс-служба СУСК по Калининградской области. Добавляется, что видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Следователи установили личность матери ребенка, ею оказалась 30-летняя жительница Немана. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки, уточняют в СК, будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
калининградская область
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происшествия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области нашли тело новорожденного в полиэтиленовом пакете

СК проводит проверку из-за найденного под Калининградом тела новорожденного в пакете

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Следком проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденного, завернутого в полиэтиленовый пакет на заброшенном участке под Калининградом, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля 2023 года на заброшенном земельном участке в СНТ "Пчелка" в Калининграде тела новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете", - сообщает пресс-служба СУСК по Калининградской области. Добавляется, что видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Следователи установили личность матери ребенка, ею оказалась 30-летняя жительница Немана.
Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки, уточняют в СК, будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияКалининградская областьКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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