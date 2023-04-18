https://ria.ru/20230418/tailand-1866025849.html

Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году

Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году - РИА Новости, 18.04.2023

Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году

По прогнозам туроператоров в этом году Таиланд могут посетить примерно полтора миллиона гостей из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:48

2023-04-18T18:48

2023-04-18T18:48

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анна подгорная

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. По прогнозам туроператоров в этом году Таиланд могут посетить примерно полтора миллиона гостей из России, сообщает АТОР.За первые три с небольшим месяца текущего года – с 1 января по 10 апреля – Таиланд принял 614 338 туристов из России, из них в марте – 178 925, а в первую декаду апреля – 47 913.Полученные значения составляют уже более 60 процентов от прогноза тайских властей на весь 2023 год (миллион туристов из России). Теперь в качестве "желаемого результата" относительно российского рынка в правительственных кругах королевства звучат цифры более 1,5 миллиона россиян в 2023 году. В случае достижения таких показателей, российскому потоку удастся превысить значения 2019 года (1,47 миллиона россиян).Российские туроператоры, работающие на направлении, основываясь на данных продаж, разделяют предположения властей Таиланда."Эти цели достижимы. Направление круглогодичное и востребованное", – говорит генеральный директор компании PEGAS Touristik Анна Подгорная.Полагают, что в 2023 году российский турпоток вернет себе потерянные в пандемию объемы и в Ambotis Holidays. "Цель в 1,5 млн россиян в 2023 году вполне достижима благодаря обширной полетной программе из разных регионов России", – сказали в компании.Один из ключевых вопросов в процессе полного восстановления в 2023 году доковидных объемов российского турпотока в Таиланд – готовность отельной базы страны, считает Максим Лобанов, президент компании ПАКС."С учетом спроса, его глубины и имеющегося объема прямых и стыковочных рейсов мы можем говорить, что Таиланд по итогам 2023 года достигнет объемов 2019 года. Однако, мы ставим под сомнение достижение цифры в 1,5 миллиона россиян, когда говорим об имеющемся сейчас объеме отельной базы", — говорит он. По словам эксперта, направлению, однозначно, есть куда расти, но для этого должны открыться все гостиницы, которые работали до пандемии.О высоком текущем и потенциальном спросе со стороны россиян на отдых в Таиланде говорит и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel.Эксперт полагает, что российский турпоток в 2023 году способен достигнуть значений в 1,5 миллиона туристов. Позитивные прогнозы объясняются планомерным увеличением объемов перевозки со стороны российских и зарубежных авиакомпаний, а также положительной динамикой спроса, в том числе в низкий сезон. "Если мы говорим о потенциальном спросе, то он мог бы достигнуть и отметки в два миллиона туристов", – говорит Артур Мурадян. Но для этого Таиланду необходимо полное восстановление отельной базы. Сейчас, по словам эксперта, наблюдается дефицит бюджетных средств размещения и повышение тарифов на высокоуровневые отели. Второй момент – самолеты. Объемы прямой перевозки недостаточны. "Если Таиланд подешевеет, ему удастся нарастить российский турпоток. И заметно", — уверен эксперт.

https://ria.ru/20230412/tailand-1864767242.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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