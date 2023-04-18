https://ria.ru/20230418/tailand-1866025849.html
Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году
Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году - РИА Новости, 18.04.2023
Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году
По прогнозам туроператоров в этом году Таиланд могут посетить примерно полтора миллиона гостей из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:48
2023-04-18T18:48
2023-04-18T18:48
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
артур мурадян
анна подгорная
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. По прогнозам туроператоров в этом году Таиланд могут посетить примерно полтора миллиона гостей из России, сообщает АТОР.За первые три с небольшим месяца текущего года – с 1 января по 10 апреля – Таиланд принял 614 338 туристов из России, из них в марте – 178 925, а в первую декаду апреля – 47 913.Полученные значения составляют уже более 60 процентов от прогноза тайских властей на весь 2023 год (миллион туристов из России). Теперь в качестве "желаемого результата" относительно российского рынка в правительственных кругах королевства звучат цифры более 1,5 миллиона россиян в 2023 году. В случае достижения таких показателей, российскому потоку удастся превысить значения 2019 года (1,47 миллиона россиян).Российские туроператоры, работающие на направлении, основываясь на данных продаж, разделяют предположения властей Таиланда."Эти цели достижимы. Направление круглогодичное и востребованное", – говорит генеральный директор компании PEGAS Touristik Анна Подгорная.Полагают, что в 2023 году российский турпоток вернет себе потерянные в пандемию объемы и в Ambotis Holidays. "Цель в 1,5 млн россиян в 2023 году вполне достижима благодаря обширной полетной программе из разных регионов России", – сказали в компании.Один из ключевых вопросов в процессе полного восстановления в 2023 году доковидных объемов российского турпотока в Таиланд – готовность отельной базы страны, считает Максим Лобанов, президент компании ПАКС."С учетом спроса, его глубины и имеющегося объема прямых и стыковочных рейсов мы можем говорить, что Таиланд по итогам 2023 года достигнет объемов 2019 года. Однако, мы ставим под сомнение достижение цифры в 1,5 миллиона россиян, когда говорим об имеющемся сейчас объеме отельной базы", — говорит он. По словам эксперта, направлению, однозначно, есть куда расти, но для этого должны открыться все гостиницы, которые работали до пандемии.О высоком текущем и потенциальном спросе со стороны россиян на отдых в Таиланде говорит и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel.Эксперт полагает, что российский турпоток в 2023 году способен достигнуть значений в 1,5 миллиона туристов. Позитивные прогнозы объясняются планомерным увеличением объемов перевозки со стороны российских и зарубежных авиакомпаний, а также положительной динамикой спроса, в том числе в низкий сезон. "Если мы говорим о потенциальном спросе, то он мог бы достигнуть и отметки в два миллиона туристов", – говорит Артур Мурадян. Но для этого Таиланду необходимо полное восстановление отельной базы. Сейчас, по словам эксперта, наблюдается дефицит бюджетных средств размещения и повышение тарифов на высокоуровневые отели. Второй момент – самолеты. Объемы прямой перевозки недостаточны. "Если Таиланд подешевеет, ему удастся нарастить российский турпоток. И заметно", — уверен эксперт.
https://ria.ru/20230412/tailand-1864767242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, артур мурадян, анна подгорная, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Артур Мурадян, Анна Подгорная, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты предположили, сколько россиян посетят Таиланд в этом году
АТОР: турпоток из России в Таиланд может превысить показатели допандемийного 2019 года
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
По прогнозам туроператоров в этом году Таиланд могут посетить примерно полтора миллиона гостей из России, сообщает
АТОР.
За первые три с небольшим месяца текущего года – с 1 января по 10 апреля – Таиланд принял 614 338 туристов из России, из них в марте – 178 925, а в первую декаду апреля – 47 913.
Полученные значения составляют уже более 60 процентов от прогноза тайских властей на весь 2023 год (миллион туристов из России).
Теперь в качестве "желаемого результата" относительно российского рынка в правительственных кругах королевства звучат цифры более 1,5 миллиона россиян в 2023 году. В случае достижения таких показателей, российскому потоку удастся превысить значения 2019 года (1,47 миллиона россиян).
Российские туроператоры, работающие на направлении, основываясь на данных продаж, разделяют предположения властей Таиланда.
"Эти цели достижимы. Направление круглогодичное и востребованное", – говорит генеральный директор компании PEGAS Touristik Анна Подгорная.
Полагают, что в 2023 году российский турпоток вернет себе потерянные в пандемию объемы и в Ambotis Holidays. "Цель в 1,5 млн россиян в 2023 году вполне достижима благодаря обширной полетной программе из разных регионов России", – сказали в компании.
Один из ключевых вопросов в процессе полного восстановления в 2023 году доковидных объемов российского турпотока в Таиланд – готовность отельной базы страны, считает Максим Лобанов, президент компании ПАКС.
"С учетом спроса, его глубины и имеющегося объема прямых и стыковочных рейсов мы можем говорить, что Таиланд по итогам 2023 года достигнет объемов 2019 года. Однако, мы ставим под сомнение достижение цифры в 1,5 миллиона россиян, когда говорим об имеющемся сейчас объеме отельной базы", — говорит он. По словам эксперта, направлению, однозначно, есть куда расти, но для этого должны открыться все гостиницы, которые работали до пандемии.
О высоком текущем и потенциальном спросе со стороны россиян на отдых в Таиланде говорит и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel.
Эксперт полагает, что российский турпоток в 2023 году способен достигнуть значений в 1,5 миллиона туристов. Позитивные прогнозы объясняются планомерным увеличением объемов перевозки со стороны российских и зарубежных авиакомпаний, а также положительной динамикой спроса, в том числе в низкий сезон. "Если мы говорим о потенциальном спросе, то он мог бы достигнуть и отметки в два миллиона туристов", – говорит Артур Мурадян. Но для этого Таиланду необходимо полное восстановление отельной базы. Сейчас, по словам эксперта, наблюдается дефицит бюджетных средств размещения и повышение тарифов на высокоуровневые отели. Второй момент – самолеты. Объемы прямой перевозки недостаточны. "Если Таиланд подешевеет, ему удастся нарастить российский турпоток. И заметно", — уверен эксперт.
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