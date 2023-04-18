https://ria.ru/20230418/svyaz-1865961857.html

В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов

В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов - РИА Новости, 18.04.2023

В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов

Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:37

2023-04-18T03:37

2023-04-18T09:40

россия

российская электроника

ростех

окб сухого

су-34

су-35с

су-57

безопасность

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех"). В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление. Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику"). В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.

https://ria.ru/20230418/marker-1865960843.html

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россия, российская электроника, ростех, окб сухого, су-34, су-35с, су-57, безопасность, технологии