https://ria.ru/20230418/svyaz-1865961857.html
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов - РИА Новости, 18.04.2023
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов
Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:37
2023-04-18T03:37
2023-04-18T09:40
россия
российская электроника
ростех
окб сухого
су-34
су-35с
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безопасность
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех"). В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление. Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику"). В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.
https://ria.ru/20230418/marker-1865960843.html
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россия, российская электроника, ростех, окб сухого, су-34, су-35с, су-57, безопасность, технологии
Россия, Российская электроника, Ростех, ОКБ Сухого, Су-34, Су-35С, Су-57, Безопасность, Технологии
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов
"Росэлектроника" сообщила о разработанных компонентах для систем связи самолетов ВКС
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех").
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"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для модернизированного оборудования связи в составе самолетов ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации", - рассказали в холдинге.
В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление.
Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику").
В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.
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