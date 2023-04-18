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В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов - РИА Новости, 18.04.2023
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03:37 18.04.2023 (обновлено: 09:40 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/svyaz-1865961857.html
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов - РИА Новости, 18.04.2023
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов
Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:37
2023-04-18T09:40
россия
российская электроника
ростех
окб сухого
су-34
су-35с
су-57
безопасность
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех"). В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление. Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику"). В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.
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россия, российская электроника, ростех, окб сухого, су-34, су-35с, су-57, безопасность, технологии
Россия, Российская электроника, Ростех, ОКБ Сухого, Су-34, Су-35С, Су-57, Безопасность, Технологии
В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов

"Росэлектроника" сообщила о разработанных компонентах для систем связи самолетов ВКС

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех").
«
"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для модернизированного оборудования связи в составе самолетов ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации", - рассказали в холдинге.
В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление.
Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику").
В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.
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РоссияРоссийская электроникаРостехОКБ СухогоСу-34Су-35ССу-57БезопасностьТехнологии
 
 
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