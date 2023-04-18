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В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба - РИА Новости, 18.04.2023
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12:10 18.04.2023 (обновлено: 13:56 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/sudan-1866036549.html
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба - РИА Новости, 18.04.2023
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба
Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:10
2023-04-18T13:56
в мире
судан
хартум (город)
оон
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 18 апр - РИА Новости. Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, самолеты суданской армии совершают полеты в воздушном пространстве над обоими городами. Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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в мире, судан, хартум (город), оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), ООН, Столкновения в Хартуме
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба

Стрельба вновь слышна в Хартуме и Омдурмане, самолеты суданской армии совершают полеты

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 18 апр - РИА Новости. Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, самолеты суданской армии совершают полеты в воздушном пространстве над обоими городами.
Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
17 апреля, 15:22
В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране
17 апреля, 15:33
 
В миреСуданХартум (город)ООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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