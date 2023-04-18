https://ria.ru/20230418/sudan-1866036549.html
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба - РИА Новости, 18.04.2023
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба
Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:10
2023-04-18T12:10
2023-04-18T13:56
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столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 18 апр - РИА Новости. Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, самолеты суданской армии совершают полеты в воздушном пространстве над обоими городами. Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), ООН, Столкновения в Хартуме
В Судане в Хартуме и Омдурмане снова слышна стрельба
Стрельба вновь слышна в Хартуме и Омдурмане, самолеты суданской армии совершают полеты
ХАРТУМ, 18 апр - РИА Новости. Стрельба вновь слышна в суданской столице Хартуме и ее городе-спутнике Омдурмане, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, самолеты суданской армии совершают полеты в воздушном пространстве над обоими городами.
Ранее спецпредставитель генсека ООН
по Судану Волкер Пертес заявил, что более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране