https://ria.ru/20230418/sudan-1865973693.html

Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен

Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.04.2023

Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен

Дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:56

2023-04-18T07:56

2023-04-18T07:56

судан

сша

япония

энтони блинкен

g7

столкновения в хартуме

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что в ходе проведенных во вторник телефонных переговоров с лидерами суданских военных "ясно дал понять, что любые атаки, угрозы или опасности для наших дипломатов абсолютно неприемлемы". Арабские телеканалы 13 апреля сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

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судан, сша, япония, энтони блинкен, g7, столкновения в хартуме, в мире