https://ria.ru/20230418/sudan-1865973693.html
Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен
Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.04.2023
Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен
Дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:56
2023-04-18T07:56
2023-04-18T07:56
судан
сша
япония
энтони блинкен
g7
столкновения в хартуме
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что в ходе проведенных во вторник телефонных переговоров с лидерами суданских военных "ясно дал понять, что любые атаки, угрозы или опасности для наших дипломатов абсолютно неприемлемы". Арабские телеканалы 13 апреля сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html
судан
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7444c006aceeba07aac6cf64b8123069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, сша, япония, энтони блинкен, g7, столкновения в хартуме, в мире
Судан, США, Япония, Энтони Блинкен, G7, Столкновения в Хартуме, В мире
Американский дипломатический конвой был обстрелян в Судане, заявил Блинкен
Блинкен: дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Дипломатический конвой США был обстрелян в Судане, погибших нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Я могу подтвердить, что вчера у нас был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы. Но это действие было безрассудным. Это было безответственно и, конечно, небезопасно", - сказал он в ходе выступления на встрече глав МИД G7 в Японии.
Он отметил, что в ходе проведенных во вторник телефонных переговоров с лидерами суданских военных "ясно дал понять, что любые атаки, угрозы или опасности для наших дипломатов абсолютно неприемлемы".
Арабские телеканалы 13 апреля сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР
и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме
, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха