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Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане - РИА Новости, 18.04.2023
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01:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sudan-1865957504.html
Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане
Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане - РИА Новости, 18.04.2023
Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане
Египет готов содействовать стабилизации ситуации в Судане, стороны должны сесть за стол переговоров, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:36
2023-04-18T01:36
в мире
судан
египет
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
лига арабских государств
столкновения в хартуме
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Египет готов содействовать стабилизации ситуации в Судане, стороны должны сесть за стол переговоров, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам заседания Высшего совета вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что египетские военные, находящиеся в Судане, прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. Президент Египта также отметил, что Каир находится в контакте со сторонами конфликта в Судане. "Готовы оказать содействие для стабилизации ситуации в Судане", - добавил ас-Сиси, заявив, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Египет ранее выразил готовность к посредничеству между сторонами в Судане. В воскресенье состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам Совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране. Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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в мире, судан, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, лига арабских государств, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Египет, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Лига арабских государств, Столкновения в Хартуме
Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане

Президент Египта ас-Сиси заявил о готовности содействовать стабилизации ситуации в Судане

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Египет готов содействовать стабилизации ситуации в Судане, стороны должны сесть за стол переговоров, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам заседания Высшего совета вооруженных сил страны.
«
"Мы не будет вмешиваться в дела других государств, поскольку считаем, что у каждого государства своя внутренняя специфика", - сказал ас-Сиси в ходе выступления, которое транслировали египетские телеканалы.
Он подчеркнул, что египетские военные, находящиеся в Судане, прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. Президент Египта также отметил, что Каир находится в контакте со сторонами конфликта в Судане.
"Готовы оказать содействие для стабилизации ситуации в Судане", - добавил ас-Сиси, заявив, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров.
Египет ранее выразил готовность к посредничеству между сторонами в Судане. В воскресенье состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам Совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране.
Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране
Вчера, 15:33
 
В миреСуданЕгипетКаир (город)Абдель Фаттах ас-СисиЛига арабских государствСтолкновения в Хартуме
 
 
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