Президент Египта заявил о готовности содействовать стабилизации в Судане
Президент Египта ас-Сиси заявил о готовности содействовать стабилизации ситуации в Судане
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 18 апр - РИА Новости. Египет готов содействовать стабилизации ситуации в Судане, стороны должны сесть за стол переговоров, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам заседания Высшего совета вооруженных сил страны.
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"Мы не будет вмешиваться в дела других государств, поскольку считаем, что у каждого государства своя внутренняя специфика", - сказал ас-Сиси в ходе выступления, которое транслировали египетские телеканалы.
Он подчеркнул, что египетские военные, находящиеся в Судане, прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. Президент Египта также отметил, что Каир находится в контакте со сторонами конфликта в Судане.
"Готовы оказать содействие для стабилизации ситуации в Судане", - добавил ас-Сиси, заявив, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров.
Египет ранее выразил готовность к посредничеству между сторонами в Судане. В воскресенье состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам Совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране.
Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.