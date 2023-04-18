https://ria.ru/20230418/suda-1866202624.html

В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты

В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты - РИА Новости, 18.04.2023

В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:29

2023-04-18T23:29

2023-04-18T23:33

россия

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.Согласно этим данным, такое решение было принято на основании "политики и действий правительства РФ, состоящих в продолжении неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины".В соответствии с указом, который был подписан в конце апреля 2022 года, запрет распространяется на корабли, которые ходят под российским флагом, владельцем которых является "правительство РФ или российская компания, гражданин или постоянный резидент" РФ, а также суда, которые эксплуатируются Россией.

https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html

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россия, в мире, джо байден, сша