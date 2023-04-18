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В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты - РИА Новости, 18.04.2023
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23:29 18.04.2023 (обновлено: 23:33 18.04.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230418/suda-1866202624.html
В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты
В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты - РИА Новости, 18.04.2023
В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты
Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:29
2023-04-18T23:33
россия
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.Согласно этим данным, такое решение было принято на основании "политики и действий правительства РФ, состоящих в продолжении неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины".В соответствии с указом, который был подписан в конце апреля 2022 года, запрет распространяется на корабли, которые ходят под российским флагом, владельцем которых является "правительство РФ или российская компания, гражданин или постоянный резидент" РФ, а также суда, которые эксплуатируются Россией.
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россия, в мире, джо байден, сша
Россия, В мире, Джо Байден, США
В США продлили указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты

Байден продлил на год указ, запрещающий связанным с Россией судам заходить в порты США

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси, США
Вид на порт Нью-Джерси, США - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.
Согласно этим данным, такое решение было принято на основании "политики и действий правительства РФ, состоящих в продолжении неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины".
«
"В соответствии со статьей 202D Закона о чрезвычайном положении, я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к приему в портах США связанных с Россией судов", - заявил глава государства.
В соответствии с указом, который был подписан в конце апреля 2022 года, запрет распространяется на корабли, которые ходят под российским флагом, владельцем которых является "правительство РФ или российская компания, гражданин или постоянный резидент" РФ, а также суда, которые эксплуатируются Россией.
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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