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При стрельбе в США пострадали более 30 человек
При стрельбе в США пострадали более 30 человек - РИА Новости, 18.04.2023
При стрельбе в США пострадали более 30 человек
Более 30 человек пострадали при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, в минувшую субботу, подтвердило Агентство охраны правопорядка Алабамы. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:45
2023-04-18T13:45
2023-04-18T13:45
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Более 30 человек пострадали при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, в минувшую субботу, подтвердило Агентство охраны правопорядка Алабамы. Ранее местная телестанция WRBL сообщала, что при стрельбе пострадали "более 20" человек. "Агентство охраны правопорядка Алабамы (ALEA) подтвердило, что общее число пострадавших во время стрельбы возросло до 32 человек… Число погибших так же составляет четыре человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как отмечает Агентство, расследование продолжается, и правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, сказано в документе. По данным СМИ, стрельба возникла вечером 15 апреля на вечеринке для подростков по случаю дня рождения. Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы на улицах американских городов вновь призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки и снять с производителей юридический иммунитет за применение их продукции.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html
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в мире, алабама, сша, джо байден
В мире, Алабама, США, Джо Байден
При стрельбе в США пострадали более 30 человек
При стрельбе в американском штате Алабама пострадали более 30 человек
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости.
Более 30 человек пострадали при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, в минувшую субботу, подтвердило
Агентство охраны правопорядка Алабамы.
Ранее местная телестанция WRBL сообщала, что при стрельбе пострадали "более 20" человек.
В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок
"Агентство охраны правопорядка Алабамы (ALEA) подтвердило, что общее число пострадавших во время стрельбы возросло до 32 человек… Число погибших так же составляет четыре человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечает Агентство, расследование продолжается, и правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, сказано в документе.
По данным СМИ, стрельба возникла вечером 15 апреля на вечеринке для подростков по случаю дня рождения.
Президент США Джо Байден
после новых случаев стрельбы на улицах американских городов вновь призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки и снять с производителей юридический иммунитет за применение их продукции.
Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2023 годах