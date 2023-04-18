https://ria.ru/20230418/ssha-1866199411.html

СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией

СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией

Администрация президента США Джо Байдена отрицает, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:38

2023-04-18T22:38

2023-04-18T22:49

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отрицает, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских спецслужб подтверждают, что США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму более 40 миллионов долларов, а также современные системы вооружения, пишет газета Washington Post. "Администрация Байдена отрицает это обвинение. Но просочившиеся документы раскрывают степень участия США в борьбе на Украине", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, в сеть просочились десятки изображений, "многие из которых содержат засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб". Эти данные, пишет Washington Post, иллюстрируют, насколько глубоко Соединенные Штаты "вовлечены практически во все аспекты войны, за исключением действий американских войск" на Украине. Издание подчеркивает, что карты, используемые американской разведкой, иллюстрируют "расположение войск, планы сражений и вероятные исходы на поле боя вплоть до самых маленьких городов, а также расположение и силу российской обороны". Кроме того, США располагают данными об используемых системах вооружения с обеих сторон конфликта, а также обладают документами с оценками потерь сторон. "Просочившиеся документы детально подтверждают, что Соединенные Штаты используют свой обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения, включая передовые спутники и средства радиотехнической разведки, чтобы опережать военные планы Москвы и помогать им (украинской стороне) наносить потери России", - сообщает издание. Несмотря на это, отмечает Washington Post, администрация Байдена категорически отвергает сам тезис о прокси-войне с Россией, указывая на то, что происходящие на Украине боевые действия - это якобы оборонительная война, в Киев "борется за свое выживание". В апреле член палаты представителей американского конгресса представитель Консервативной партии Марджори Тейлор Грин заявил, что США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией. В марте президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине в формате прокси-войны и руками террористов в Сирии, но современное оружие, особенно ядерное, не дает противостоянию перерасти в традиционный формат мировой войны.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866027815.html

https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html

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в мире, украина, джо байден, сша, россия