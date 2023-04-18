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СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 18.04.2023 (обновлено: 22:49 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ssha-1866199411.html
СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией
СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией
Администрация президента США Джо Байдена отрицает, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:38
2023-04-18T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отрицает, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских спецслужб подтверждают, что США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму более 40 миллионов долларов, а также современные системы вооружения, пишет газета Washington Post. "Администрация Байдена отрицает это обвинение. Но просочившиеся документы раскрывают степень участия США в борьбе на Украине", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, в сеть просочились десятки изображений, "многие из которых содержат засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб". Эти данные, пишет Washington Post, иллюстрируют, насколько глубоко Соединенные Штаты "вовлечены практически во все аспекты войны, за исключением действий американских войск" на Украине. Издание подчеркивает, что карты, используемые американской разведкой, иллюстрируют "расположение войск, планы сражений и вероятные исходы на поле боя вплоть до самых маленьких городов, а также расположение и силу российской обороны". Кроме того, США располагают данными об используемых системах вооружения с обеих сторон конфликта, а также обладают документами с оценками потерь сторон. "Просочившиеся документы детально подтверждают, что Соединенные Штаты используют свой обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения, включая передовые спутники и средства радиотехнической разведки, чтобы опережать военные планы Москвы и помогать им (украинской стороне) наносить потери России", - сообщает издание. Несмотря на это, отмечает Washington Post, администрация Байдена категорически отвергает сам тезис о прокси-войне с Россией, указывая на то, что происходящие на Украине боевые действия - это якобы оборонительная война, в Киев "борется за свое выживание". В апреле член палаты представителей американского конгресса представитель Консервативной партии Марджори Тейлор Грин заявил, что США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией. В марте президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине в формате прокси-войны и руками террористов в Сирии, но современное оружие, особенно ядерное, не дает противостоянию перерасти в традиционный формат мировой войны.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866027815.html
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в мире, украина, джо байден, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, США, Россия
СМИ уличили США во лжи о прокси-войне с Россией

WP: США отрицают вовлеченность практически во все аспекты конфликта на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отрицает, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских спецслужб подтверждают, что США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму более 40 миллионов долларов, а также современные системы вооружения, пишет газета Washington Post.
"Администрация Байдена отрицает это обвинение. Но просочившиеся документы раскрывают степень участия США в борьбе на Украине", - говорится в сообщении издания.
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По данным газеты, в сеть просочились десятки изображений, "многие из которых содержат засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб". Эти данные, пишет Washington Post, иллюстрируют, насколько глубоко Соединенные Штаты "вовлечены практически во все аспекты войны, за исключением действий американских войск" на Украине.
Издание подчеркивает, что карты, используемые американской разведкой, иллюстрируют "расположение войск, планы сражений и вероятные исходы на поле боя вплоть до самых маленьких городов, а также расположение и силу российской обороны". Кроме того, США располагают данными об используемых системах вооружения с обеих сторон конфликта, а также обладают документами с оценками потерь сторон.
"Просочившиеся документы детально подтверждают, что Соединенные Штаты используют свой обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения, включая передовые спутники и средства радиотехнической разведки, чтобы опережать военные планы Москвы и помогать им (украинской стороне) наносить потери России", - сообщает издание.
Несмотря на это, отмечает Washington Post, администрация Байдена категорически отвергает сам тезис о прокси-войне с Россией, указывая на то, что происходящие на Украине боевые действия - это якобы оборонительная война, в Киев "борется за свое выживание".
«
"Это может быть и правдой, но администрация предоставила Украине более 40 миллиардов долларов военной и экономической помощи", - отмечает газета.
В апреле член палаты представителей американского конгресса представитель Консервативной партии Марджори Тейлор Грин заявил, что США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией.
В марте президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине в формате прокси-войны и руками террористов в Сирии, но современное оружие, особенно ядерное, не дает противостоянию перерасти в традиционный формат мировой войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденСШАРоссия
 
 
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