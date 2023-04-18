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Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр" - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 18.04.2023 (обновлено: 21:57 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866192072.html
Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр"
Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр" - РИА Новости, 18.04.2023
Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр"
Президент России Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, поздравил военных с Пасхой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:27
2023-04-18T21:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, поздравил военных с Пасхой, сообщили в пресс-службе российского президента; в этот же день главы МИД "Большой семерки" в заявлении сообщили, что G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций. Ход операции Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Во время посещения штаба президент поздравил военных с Пасхой. Кроме того, Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, принял доклады офицеров об обстановке. В пресс-службе главы государства также рассказали, что поездки не готовились заранее. Штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск: штурмовики овладели еще тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города, сообщили во вторник в Минобороны России. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР. Военный хирург Вооруженных сил России рассказал журналистам, что за время специальной военной операции опыт военно-полевых хирургов "вырос колоссально". "Сейчас каждый хирург реализует себя по максимуму. Набирается опыта. Давно не было таких масштабных боевых действий. Плюс оружие модернизированное. Боевая травма немного изменилась по сравнению с чеченским конфликтом. Когда нарабатывается опыт и все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается, соответственно, принятие решений гораздо быстрее происходит", – сказал журналистам хирург ВС РФ. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал о студенте, отказавшемся от израильского гражданства ради участия в спецоперации добровольцем. "Вот, у меня на факультете был такой случай. Ко мне пришел студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушел добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе", - рассказал Козырев. Международная обстановка G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии. Также главы МИД заявили, что считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия. ЦБ РФ продолжает работу для возвращения замороженных резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встретился в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Как сообщило агентство Белта, Лукашенко заявил, что хотел бы услышать от Пушилина рассказ об обстановке в ДНР и чем Минск может помочь Донецку. Западные лидеры готовятся к тому, что Москва использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное украинское контрнаступление, пишет газета Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании. Система ПВО Patriot с ракетами доставлена на Украину, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. Следующие недели и месяцы критичны для Украины, США постараются обеспечить Киев необходимым, сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Действия КиеваВладимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html
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донецкая народная республика
украина
херсонская область
артемовск
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донецкая народная республика, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Артемовск, В мире
Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр"

Спецоперация, 18 апреля: Путин посетил штаб войск "Днепр" на Херсонском направлении

© Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
© Пресс-служба президента России
Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, поздравил военных с Пасхой, сообщили в пресс-службе российского президента; в этот же день главы МИД "Большой семерки" в заявлении сообщили, что G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций.

Ход операции

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Во время посещения штаба президент поздравил военных с Пасхой. Кроме того, Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, принял доклады офицеров об обстановке. В пресс-службе главы государства также рассказали, что поездки не готовились заранее.
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова
Вчера, 13:07
Штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск: штурмовики овладели еще тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города, сообщили во вторник в Минобороны России. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР.
Военный хирург Вооруженных сил России рассказал журналистам, что за время специальной военной операции опыт военно-полевых хирургов "вырос колоссально". "Сейчас каждый хирург реализует себя по максимуму. Набирается опыта. Давно не было таких масштабных боевых действий. Плюс оружие модернизированное. Боевая травма немного изменилась по сравнению с чеченским конфликтом. Когда нарабатывается опыт и все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается, соответственно, принятие решений гораздо быстрее происходит", – сказал журналистам хирург ВС РФ.
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев рассказал о студенте, отказавшемся от израильского гражданства ради участия в спецоперации добровольцем. "Вот, у меня на факультете был такой случай. Ко мне пришел студент второго курса, сказал, что хочет уйти добровольцем в СВО. У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация. И парень ушел добровольцем. Взял академический отпуск, сейчас он находится на Донбассе", - рассказал Козырев.
Боец ЧВК Вагнер осматривает разрушенный район Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска
Вчера, 12:30

Международная обстановка

G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии. Также главы МИД заявили, что считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия.
ЦБ РФ продолжает работу для возвращения замороженных резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Следователи в США пытались выяснить, были ли у американского военнослужащего Джека Тейшейры, арестованного по обвинению в организации утечки секретных материалов, связи с каким-либо иностранным лицом или правительством, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
За двести миллионов долларов Украина спасет Европу
17 апреля, 08:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встретился в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Как сообщило агентство Белта, Лукашенко заявил, что хотел бы услышать от Пушилина рассказ об обстановке в ДНР и чем Минск может помочь Донецку.
Западные лидеры готовятся к тому, что Москва использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное украинское контрнаступление, пишет газета Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании.
Система ПВО Patriot с ракетами доставлена на Украину, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
Следующие недели и месяцы критичны для Украины, США постараются обеспечить Киев необходимым, сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

Действия Киева

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская областьАртемовскВ мире
 
 
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