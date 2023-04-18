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В Кремле рассказали, как Путин получает информацию о ходе спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 18.04.2023 (обновлено: 12:57 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866040933.html
В Кремле рассказали, как Путин получает информацию о ходе спецоперации
В Кремле рассказали, как Путин получает информацию о ходе спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле рассказали, как Путин получает информацию о ходе спецоперации
Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на месте, это важно для верховного главнокомандующего, сообщил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:25
2023-04-18T12:57
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на месте, это важно для верховного главнокомандующего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы, и естественно он проводит и проверки штабов, получает информацию на месте, на месте оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего. И он таким образом ведет свою работу", - сказал Песков журналистам.Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
https://ria.ru/20230418/putin-1866040432.html
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безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, как Путин получает информацию о ходе спецоперации

Песков: Путин получает информацию о ходе спецоперации на месте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на месте, это важно для верховного главнокомандующего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы, и естественно он проводит и проверки штабов, получает информацию на месте, на месте оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего. И он таким образом ведет свою работу", - сказал Песков журналистам.
Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Вчера, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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