https://ria.ru/20230418/sotsfond-1866106192.html

Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений

Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений - РИА Новости, 18.04.2023

Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:48

2023-04-18T15:48

2023-04-18T15:48

общество

россия

госдума рф

пенсия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий. Кроме того, законом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.

https://ria.ru/20230221/pensii-1853401889.html

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общество, россия, госдума рф, пенсия