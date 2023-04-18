https://ria.ru/20230418/sotsfond-1866106192.html
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений - РИА Новости, 18.04.2023
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:48
2023-04-18T15:48
2023-04-18T15:48
общество
россия
госдума рф
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667369_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_34e8ef15236ec98fcc02fe1c005ac2ae.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий. Кроме того, законом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.
https://ria.ru/20230221/pensii-1853401889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667369_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_e3ae79a855215f3d6848fe0d69420716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, пенсия
Общество, Россия, Госдума РФ, Пенсия
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Госдума приняла закон, обязывающий Соцфонд информировать о суммах пенсионных накоплений