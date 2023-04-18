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Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений - РИА Новости, 18.04.2023
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15:48 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sotsfond-1866106192.html
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений - РИА Новости, 18.04.2023
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:48
2023-04-18T15:48
общество
россия
госдума рф
пенсия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий. Кроме того, законом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.
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общество, россия, госдума рф, пенсия
Общество, Россия, Госдума РФ, Пенсия
Соцфонд будет информировать о суммах пенсионных накоплений

Госдума приняла закон, обязывающий Соцфонд информировать о суммах пенсионных накоплений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который обязывает Социальный фонд России информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий.
«
"Законопроектом предлагается дополнить… обязанностью Социального фонда России по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, законом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.
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