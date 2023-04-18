https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа

Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа - РИА Новости, 18.04.2023

Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа

Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к заключению за фейки... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:34

2023-04-18T11:34

2023-04-18T12:45

в мире

россия

эван гершкович

пол уилан

владимир кара-мурза

wikileaks

сша

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211468_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_db1b49a5c6104212fd29175fa20bc4b6.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к заключению за фейки об армии и госизмену Владимира Кара-Мурзу* и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Ассанж приобрел известность в 2006 году работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м там появился секретный видеоматериал американских военных, где можно было увидеть, как после вертолетной атаки ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м через ресурс Ассанжа огласке предали около 250 тысяч документов дипломатического характера.В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, в деле 51-летнего австралийца 17 пунктов уголовного обвинения, связанных с его предполагаемой ролью в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться местным властям в 2012 году и пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США. Выдачи Ассанжа также добиваются власти Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году, как утверждает ФСБ, во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Политолога Владимира Кара-Мурзу* — младшего Мосгорсуд накануне приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о распространении "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил" во время выступления в США, участии в неправительственной организации, признанной в России нежелательной, а также о госизмене, которая, как утверждало обвинение, содержалась в трех его выступлениях — в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.В свою очередь, корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, его ФСБ подозревает в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html

https://ria.ru/20230417/posly-1865933705.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эван гершкович, пол уилан, владимир кара-мурза, wikileaks, сша, джулиан ассанж, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)