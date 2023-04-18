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Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа - РИА Новости, 18.04.2023
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11:34 18.04.2023 (обновлено: 12:45 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа - РИА Новости, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к заключению за фейки... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:34
2023-04-18T12:45
в мире
россия
эван гершкович
пол уилан
владимир кара-мурза
wikileaks
сша
джулиан ассанж
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к заключению за фейки об армии и госизмену Владимира Кара-Мурзу* и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Ассанж приобрел известность в 2006 году работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м там появился секретный видеоматериал американских военных, где можно было увидеть, как после вертолетной атаки ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м через ресурс Ассанжа огласке предали около 250 тысяч документов дипломатического характера.В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, в деле 51-летнего австралийца 17 пунктов уголовного обвинения, связанных с его предполагаемой ролью в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться местным властям в 2012 году и пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США. Выдачи Ассанжа также добиваются власти Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году, как утверждает ФСБ, во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Политолога Владимира Кара-Мурзу* — младшего Мосгорсуд накануне приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о распространении "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил" во время выступления в США, участии в неправительственной организации, признанной в России нежелательной, а также о госизмене, которая, как утверждало обвинение, содержалась в трех его выступлениях — в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.В свою очередь, корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, его ФСБ подозревает в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html
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в мире, россия, эван гершкович, пол уилан, владимир кара-мурза, wikileaks, сша, джулиан ассанж, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Эван Гершкович, Пол Уилан, Владимир Кара-Мурза, WikiLeaks, США, Джулиан Ассанж, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа

Главред RT Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к заключению за фейки об армии и госизмену Владимира Кара-Мурзу* и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«

"Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных", — написала она в Telegram-канале.

Ассанж приобрел известность в 2006 году работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м там появился секретный видеоматериал американских военных, где можно было увидеть, как после вертолетной атаки ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м через ресурс Ассанжа огласке предали около 250 тысяч документов дипломатического характера.
В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, в деле 51-летнего австралийца 17 пунктов уголовного обвинения, связанных с его предполагаемой ролью в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться местным властям в 2012 году и пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США. Выдачи Ассанжа также добиваются власти Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
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Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году, как утверждает ФСБ, во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Политолога Владимира Кара-Мурзу* — младшего Мосгорсуд накануне приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о распространении "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил" во время выступления в США, участии в неправительственной организации, признанной в России нежелательной, а также о госизмене, которая, как утверждало обвинение, содержалась в трех его выступлениях — в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.
В свою очередь, корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, его ФСБ подозревает в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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В миреРоссияЭван ГершковичПол УиланВладимир Кара-МурзаWikiLeaksСШАДжулиан АссанжМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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