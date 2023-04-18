https://ria.ru/20230418/shtrafy-1866060299.html

Госдума приняла закон о снижении штрафов по гособоронзаказу

Госдума приняла закон о снижении штрафов по гособоронзаказу - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума приняла закон о снижении штрафов по гособоронзаказу

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении штрафа для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:31

2023-04-18T13:31

2023-04-18T13:31

экономика

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении штрафа для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции. Изменения вносятся в КоАП РФ. Законом исключается кратный административный штраф, налагаемый на исполнителя за включение в себестоимость производства продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством, за исключением случаев, повлекших получение излишнего дохода. При этом административный штраф в случае получения излишнего дохода свыше одного миллиона составит от 3 до 5 миллионов рублей. Излишний доход - разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.

https://ria.ru/20230411/goszakaz-1864516152.html

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экономика, россия, госдума рф